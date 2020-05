Auch wenn die Geschäfte wieder offen sind, bevorzugen viele es weiterhin, Dinge von lokalen Geschäften und Lokalen geliefert zu bekommen, beispielsweise um nicht mit den Öffis unterwegs sein zu müssen. Doch die Zeit drängt, hier ein paar Ideen, die sich zeitlich noch ausgehen sollten.

Blumen & ..

Ein extra Muttertagsservice bietet das Blumengeschäft "blumengestalten" im sechsten Wiener Bezirk.

Bestellt werden kann per Mail, die Sträuße werden wienweit innerhalb der Öffnungszeiten (Do, 7.5. 10-18 Uhr, Fr., 8.5. 10-18 Uhr, Sa, 9.5. 10-17 Uhr, So 10.5. 8-13 Uhr) ausgeliefert. Im Geschäft können auch Gutscheine für Abos sowie Vasen und andere Geschenke erworben werden.

Blumengestalten

Blumengestalten liefert rund um den Muttertag auch ins Haus. Foto: Robert Kater

...Brunch & mehr

Das Essen dazu gibt es mit einem Kombi-Paket von "Grains". Für den Muttertag hat man sich ein Brunch-Paket einfallen lassen, wer möchte bekommt den Blumenstrauß von Blumengestalten gleich mitgeliefert. Bestellungen sind bis 7.5. 17.00 möglich.





Auch bei Marco Simonis kann man sich ein fertiges Paket für den Muttertagsbrunch liefern lassen – oder gleich ein ganzes Muttertagsmenü in drei Gängen.

Bestellt werden kann bis Donnerstag, 7.5. 15.00, per Mail.





Nur im näheren Umkreis liefern lassen kann man sich ein Muttertagsmenü auch von einigen Spitzenköchen aus der Vereinigung "Jeunes Restaurateurs", beispielsweise vom

Floh in Langenlebarn (Nur am 10. Mai und nur in Lale, Tulln, Stockerau und Hollabrunn)

Foto: Lukas Kirchgasser

oder vom

Mühltalhof in Neufelden (Zustellung Bezirk Rohrbach und Linz)



Muttertagsboxen aus Kärnten

Aus Kärnten kommen Muttertagsboxen vom "Marktplatz Mittelkärnten". Es stehen sechs unterschiedliche Boxen zur Auswahl, die von Vase bis Wein mit den unterschiedlichsten Produkten gefüllt sind.

Foto: Elias Jerusalem

Muttertagspackerl

Und auch die Wundertüte am Karmelitermarkt hat – nach dem Auftakt zu Ostern – wieder spezielle Packerln im Programm, die abgeholt aber auch verschickt werden können.

Foto: wundertüte

(red, 5.5.2020)