15 Vollzeitjobs in der Redaktion weniger durch Vertragsauflösungen, Teilzeit, Karenz und Nichtnachbesetzen

Bestätigt eine Personalreduktion bei der APA: Geschäftsführer Clemens Pig. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Nachrichtenagentur APA im Besitz des ORF und der meisten Tageszeitungen reduziert ihren Personalstand in der Redaktion bis 2022 um rund zehn Prozent, in der Gruppe werden es 25 Vollzeitstellen weniger – von 500. Das hat Geschäftsführer Clemens Pig am Dienstag intern bekanntgegeben, er bestätigt STANDARD-Infos darüber auf Anfrage.



2021 würden die Personalkosten insbesondere wegen kollektivvertraglicher Steigerungen, sogenannter Quinquennien, um rund fünf Prozent steigern. Als Folge der Corona-Maßnahmen und wirtschaftlicher Schwierigkeiten der Medienbranche insgesamt werde der APA-Umsatz nach je vier Prozent Plus in den jüngsten Geschäftsjahren auf rund ein Prozent Wachstum zurückgehen. Die Maßnahmen seien daher notwendig.



Die APA habe derzeit einen Personalstand von 500 in der Gruppe und 145 in der Redaktion. Der Schnitt europäischer Nachrichtenagenturen liege bei 130 Mitarbeitern und 90 in der Redaktion, erklärt Pig.

Sechs Vertragsauflösungen

In der Redaktion soll es im Laufe des kommenden Jahres 15 Vollzeitstellen weniger geben. Sechs Personen müssten mit Vertragsauflösungen rechnen, also Kündigungen oder einvernehmlichen Trennungen, die übrigen Reduktionen will die APA-Führung durch nicht nachbesetzte Pensionierungen, Teilzeitlösungen und Karenzierungen erreichen.



Die Kürzungen seien schmerzhaft, aber notwendig, sagt Pig. Er verweist darauf, dass er in den vergangenen Jahren zehn Vollzeitstellen in der Führungsebene der APA-Gruppe eingespart habe, zudem die Sachkosten wesentlich gekürzt. (fid, 5.5.2020)