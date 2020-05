Lisa Gadenstätter begibt sich für die Dok-1-Schiene nach Tschernobyl, hier ist sie in der Geisterstadt Prypjat – zu sehen um 20.15 Uhr in ORF 1.

Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Aufstieg auf den Mount Everest – Allein zum höchsten Gipfel der Welt Extrembergsteiger Jost Kobusch will den höchsten Gipfel der Welt allein und im Winter besteigen. Ohne Sauerstoff. Auf einer neuen Route. Bis 20.15, Arte

20.15 DENKEN UND GEDENKEN

Menschen & Mächte Spezial: 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg Am 8. Mai ist der Zweite Weltkrieg offiziell zu Ende. Soldatenfriedhöfe, Bombenruinen und Schutthalden stehen am Ende der Schreckensherrschaft des NS-Regimes. Die Sondersendung behandelt die Wendezeit zwischen Zusammenbruch und Neubeginn. Im Studio analysieren Historiker. Um 21.25 Uhr folgt Die Zeit der Frauen. Sie leisteten einen besonders wichtigen, oft vergessenen Anteil am Wiederaufbau. Um 22.45 Uhr steht noch die Dokumentation Der Häftling und der Sohn des Lagerleiters über Walter Chmielewski und Dušan Stefancic auf dem Programm. Bis 23.35, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Amerikas Arktis – Ein Paradies in Gefahr Die Tundra an der Nordküste Alaskas ist einzigartig. Hier tummeln sich Herden von Karibus, jagen Eisbären, Wölfe und Grizzlys, brüten unzählige Vogelarten. Doch was seit Jahrzehnten unter Naturschutz steht, soll jetzt für die Ölförderung geöffnet werden. Bis 21.10, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Die unsichtbare Gefahr – Willkommen in Tschernobyl Lisa Gadenstätter besucht den Unglücksreaktor von 1986 und trifft auf Überlebende in der Todeszone. Und in Kiew erzählt Bürgermeister Vitali Klitschko von seinem Vater, dem Liquidator. Bis 21.05, ORF 1

21.00 DOKUMENTATION

Zeugen des Krieges – Kriegsfotografie im Wandel Vor 50 Jahren waren Fotos aus Kriegs- und Krisengebieten praktisch nur in Magazinen zu sehen. Heute gibt es eine Flut von Bildern und Informationen. Was bleibt, ist die Gefahr für Leib und Leben. Bis 22.00, 3sat

21.35 REGISSEUR

Volker Schlöndorff – Ein Leben für das Kino Die Dokumentation schildert Leben und Arbeit des visionären Regisseurs Volker Schlöndorff, aus dessen Schmiede der Klassiker Die Blechtrommel stammt. Bis 22.30, Arte