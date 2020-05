In Österreich wird es ein großes Konjunkturprogramm geben, so viel zeichnet sich bereits ab. Zu tief sind die wirtschaftlichen Schäden, die von der Corona-Pandemie hinterlassen worden sind. Aber welche Schwerpunkte soll es dabei geben? Geplant ist eine Steuersenkung, auch investieren will die Regierung. Aber ist das die richtige Strategie, und wohin genau soll das Geld gehen? Was ist mit Steuersenkungen und anderen Maßnahmen? In Deutschland hat bereits eine Debatte über eine Abwrackprämie begonnen, die Regierung in Berlin erwägt also, den Autokauf finanziell zu fördern. Ist das auch ein Modell für Österreich, oder ist das fossile Retropolitik?

Wer soll das bezahlen?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "Der STANDARD mitreden" diskutieren. Diesmal dabei: Barbara Kolm. Sie leitet das liberale Hayek-Institut in Wien und ist aktuell Vizepräsidentin des Generalrats der Oesterreichischen Nationalbank. Ebenso diskutiert mit uns Barbara Blaha. Sie leitet das sozialliberale Momentum-Institut. Wir freuen uns auch über Franz Schellhorn, den Chef des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria. Schließlich: Johannes Wahlmüller, Klimaexperte bei der NGO Global 2000.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Stellen Sie uns Ihre Fragen und sagen Sie uns Ihre Meinung! Wie würden Sie Österreichs Wirtschaft nach der Akutphase der Pandemie wiederbeleben, welche Fehler dürfen nicht gemacht werden? Wo sollen wir investieren, müssen wir wieder sparen? Die besten Postings wollen wir wie immer in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es die Debatte ab Freitagvormittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 6.5.2020)