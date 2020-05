Mutter, Kind und offensichtlich auch der Vater sind wohlauf. Foto: Elon Musk/Twitter

Die Sängerin Grimes und ihr Partner, Tesla-Chef Elon Musk, sind Eltern geworden. Diese freudige Neuigkeit gab Musk am Dienstag auch auf Twitter bekannt. Das führte natürlich umgehend zu Aufregung im Netz.

Angestachelt wurde diese auch von Musk selber, der unter anderem mit seiner Namensangabe für den Nachwuchs für Rätselraten sorgte.

Aussprache-Rätsel

Der Bub wird "X Æ A-12 Musk" heißen, antwortete der Tech-Manager auf eine entsprechende Frage. Wenngleich diese Antwort vermutlich nicht ernst gemeint ist, zerbrachen sich daraufhin bald Kommentatoren den Kopf, wie dieser eigentlich auszusprechen wäre. "Æ" liegt nahe am Umlaut A und wird so ausgesprochen wie etwa das "a" im englischen Wort "have". Sollten die Ziffern 1 und 2 als "Leetspeak" (Ziffern stehen für ähnlich geformte Buchstaben) gemeint sein, so liefe die Aussprache ungefähr auf "Xäalz" hinaus.

Sein Schmäh sorgte jedenfalls gleichermaßen für Erheiterung und Verzweiflung. Ein User fühlte sich von dem Namen an die Modem-Einwahlgeräusche des 56K-Zeitalters erinnert. Andere ergänzten Namensvorschläge für den Säugling oder zukünftige Geschwister.

Fotos

Die Twittercrowd verlangte freilich auch nach Fotos des Neugeborenen. Auch hier konnte sich Musk eine Ergänzung nicht verkneifen und stattete das Baby digital mit mehreren Tattoos im Gesicht aus. Natürlich lieferten andere Nutzer ebenfalls "Bilder".

Beim Spielen mit dem Kleinen solle man sich jedenfalls in Acht nehmen, meint ein Beobachter scherzhaft. Ihm die "Nase zu klauen" könnte ungeahnte Konsequenzen zu haben. Und eventuell sollte man es auch nicht alleine im selbstfahrenden Kinderwagen unterwegs sein lassen.

Bei all den Scherzen und Memes rund um den Nachwuchs sollte man aber dennoch die wichtigste Nachricht nicht vergessen: Mutter und Kind sind bei guter Gesundheit. Es ist das erste Kind des Paars, mit seiner Ex-Frau Justine Wilson hat Musk bereits fünf Söhne. (red, 06.05.2020)