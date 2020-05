Foto: Helga Gartner

Gregor Lemmerer ist ganz schön heikel bei den Zutaten für seine Mutterstagstorte. Karamellisierte Hippenflocken, frische Erdbeeren und weißes Schokoladenmousse mit Marzipan aus Mittelmeermandeln ist seine perfekte Kombination. Doch nicht nur die Qualität der Rohstoffe ist ihm wichtig, auch die Transportwege sollen so kurz wie möglich sein. Die Torten werden in Handarbeit hergestellt und dabei lassen sich die Konditoren in ihrer offenen Backstube in der Schönbrunner Straße auch gerne zusehen.

Der Marzipangeschmack hält sich bei der Herz-Torte dezent im Hintergrund, die Textur ist zugleich knusprig und cremig. Für Mütter, die Marzipan gar nicht ausstehen können, gibt es in der kleinen Konditorei auch Köstlichkeiten mit Topfen, Früchten und/oder Schokolade. Auf Wunsch werden die Torten auch zugestellt. Vorbestellung ist ratsam!