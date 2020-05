Im Durchschnitt kostete 2019 ein Einfamilienhaus in Österreich 251.870 Euro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Nach dem Rekordjahr 2018 gingen im Vorjahr die Verkäufe von Einfamilienhäusern in Österreich wieder zurück. Konkret berichtet das Maklernetzwerk Remax von 11.923 Transaktionen im Vorjahr, ein Minus von sechs Prozent gegenüber 2018. Die Käufer zahlten dafür insgesamt 3,46 Milliarden Euro, um 170 Millionen weniger als 2018. Im Fünfjahresvergleich beträgt die Gesamtsteigerung des Transaktionsvolumen aber beachtliche 48,7 Prozent, im Zehnjahresvergleich kommt man sogar auf ein Plus von 97,2 Prozent, also beinahe eine Verdoppelung.

Der typische Kaufpreis lag 2019 bei 251.870 Euro (plus 4,2 Prozent gegenüber 2018). Das entspricht in fünf Jahren einer Steigerung von 31,6 Prozent, in zehn Jahren einem Anstieg von 59 Prozent.

5,3 mal Bundesschnitt = Kitzbühel

Bundesweit teuerster Bezirk war einmal mehr Kitzbühel (1,33 Millionen Euro im Schnitt) vor Innsbruck (806.017 Euro) und der Stadt Salzburg (708.949 Euro). Im Bundesland Tirol lag der Durchschnittspreis mit 503.178 Euro ziemlich genau beim Doppelten des Österreich-Schnitts, wobei der Preisabstand 2019 leicht zurückgegangen ist. Das gilt auch für Kitzbühel: Dort lag der Durchschnittspreis 2019 "nur noch" beim 5,3-Fachen des Bundesdurchschnitts. 2018 war es noch das 5,8-Fache.

In Niederösterreich, wo 2019 wieder die relativ meisten Transaktionen stattfanden (3.568 bzw. 29,9 Prozent), gab es in 14 Bezirken Preissteigerungen, in sieben aber auch Preisrückgänge. Das größte Plus gab es in Korneuburg mit 12,6 Prozent, das größte Minus im Bezirk Waidhofen/Thaya mit 16,7 Prozent. Der typische Verkaufspreis eines niederösterreichischen Einfamilienhauses lag demnach bei 213.762 Euro, das waren um vier Prozent mehr als 2018.

Bezirk Mödling unangefochtener Spitzenreiter in Niederösterreich

Niederösterreich-Spitzenreiter beim Durchschnittspreis ist nach wie vor der Bezirk Mödling mit 445.434 Euro, gefolgt von Korneuburg (317.434 Euro), Tulln (296.820 Euro) und Baden (286.323 Euro). Nur fünfstellige Beträge musste man hingegen in Zwettl (96.796 Euro), Gmünd (83.182 Euro) und Waidhofen/Thaya (61.951 Euro) im Durchschnitt hinblättern. "Ein Einfamilienhaus im Bezirk Mödling war also 7,2-mal so teuer wie im Bezirk Waidhofen/Thaya. Nur einmal, nämlich 2015, war der Preisabstand noch größer", sagt Anton Nenning, Managing Director von Remax Austria. (red, 6.5.2020)