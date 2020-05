Der erste leerer Nachtzug aus Österreich soll am 10. Mai in Rumänien ankommen. Ziel der Rückfahrt mit Passagieren ist am 11. Mai der Flughafen Wien-Schwechat

Am 9. Mai soll ein ÖBB-Leerzug aus Wien in Richtung Rumänien aufbrechen. Foto: APA / Robert Jäger

Wien – Nach Informationen des STANDARD sind die Unklarheiten zwischen Österreich und Rumänien rund um die Züge mit dringend benötigten rumänischen 24-Stunden-Pflegekräften beseitigt. Dennoch kommt es zu Verzögerungen: EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hatte ursprünglich davon gesprochen, dass bereits am 2. Mai ein Zug aus dem rumänischen Temeswar abfahren soll.

Die vereinbarte Lösung sieht jetzt so aus: Am 9. Mai soll ein ÖBB-Nachtzug ohne Passagiere aus Wien in Richtung Rumänien aufbrechen. Der von der Wirtschaftskammer gecharterte Zug soll dann mit rumänischen 24-Stunden-Pflegekräften an Bord am 10. Mai Rumänien verlassen und am 11. Mai am Flughafen Wien ankommen. Dort sollen bei den Pflegerinnen die notwendigen Corona-Schnelltests durchgeführt werden, auch Hotels zur Unterbringung stehen bereit.

Teilweise befinden sich 24-Stunden-Pflegerinnen schon mehrere Monate durchgehend in Österreich und haben ihre Arbeitszeiten weit überschritten. Wann die ersten von ihnen auch wieder zurück nach Rumänien fahren können, ist noch unklar.

Laut Christian Illedits (SPÖ), Soziallandesrat im Burgenland, wo viele rumänische Pflegerinnen arbeiten, sollen insgesamt bis zu 10.000 Personen nach Österreich transportiert werden. Im Korridorzug haben jeweils für Hin- und Rückfahrt rund 350 Passagiere Platz. Mit dieser Kapazität sollen auch die Corona-Richtlinien befolgt werden können.

Tickets über Wirtschaftskammer und Reisebüro

Die Buchung der Tickets für den Zug der Wirtschaftskammer läuft über das Reisebüro BTU, die Einmeldungen sollen laut Illedits über betreutdaheim.at erfolgen. Am Mittwochvormittag war die Homepage allerdings noch nicht abrufbar.

Die Kosten der Zugtickets sind von den Buchenden zu übernehmen, sagte Illedits. Das Paket für die Einreise mit Zug, Test und Hotel bis Schwechat betrage 279 Euro. Die Wirtschaftskammer beteiligt sich mit 100 Euro an den Kosten. "Als Land Burgenland werden wir selbstverständlich – wie auch bei der Einreise der kroatischen Betreuerinnen – einen Teil der anfallenden Kosten übernehmen", sagte Illedits. Für die Rückreise würden nur Transportkosten in Höhe von 100 Euro anfallen. Der erste Zug aus Rumänien ist für Personenbetreuerinnen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland reserviert. (David Krutzler, 6.5.2020)