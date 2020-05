Auch wildlebende Koalas trinken, allerdings auf eine ungewöhnliche Art. Foto: Echidna Walkabout and Koala Clancy Foundation

Die Bilder aus Australien sind uns noch gut im Gedächtnis und stehen wohl symbolisch für die verheerenden Buschbrände im vergangenen Jahr: Koalas, die Feuerwehrleute geradezu verzweifelt um Wasser anzubetteln scheinen. Abgesehen von diesen Durstlösch-Aktionen der australischen Retter konnten bisher nur in Gefangenschaft lebende Koalas beim Trinken beobachtet werden. Wie wildlebende Koalas Wasser aufnehmen, darüber waren sich Wissenschafter kurioserweise bisher nie ganz sicher. Nun aber hat eine aktuelle Untersuchung erstmals dokumentieren können, auf welche Art die baumbewohnenden Beuteltiere normalerweise ihren Durst stillen: Sie lecken bei Regen offenbar Wasser von der Rinde der Bäume.

Hauptanteil kommt aus Blättern

Da Koalas fast ihr gesamtes Leben in den Bäumen verbringen, geht man davon aus, dass sie den größten Teil ihres Wasserbedarfs aus ihrem Hauptnahrungsmittel, den Eukalyptusblättern, beziehen, von denen sie etwa ein halbes Kilogramm pro Tag verzehren. Die nun von einem Team um Valentina Mella von der University of Sydney im Fachjournal "Ethology" präsentierte Studie konnte nun nachweisen, woher der Rest der Flüssigkeit kommt.

Video: Durststillen an der Baumrinde Faculty of Science, University of Sydney

Die Wissenschafter sammelten zwischen 2006 und 2019 Beobachtungen von freiwilligen Helfern, Biologen und Landbesitzern in zwei regionalen Schutzgebieten in Victoria und New South Wales, die bei insgesamt 46 Gelegenheiten Koalas beim Bäume ablecken zeigten. Die Forscher überprüften darüber hinaus in ihrer Arbeit Video- und Fotobeweise und stellten schließlich fest, dass Koalas selbst dann, wenn Pfützen oder andere Wasseransammlungen in der Nähe waren, eher das Wasser trinken, das bei regen die Bäume hinab läuft.



"Wir wussten schon, dass Koalas nahezu alle ihre Bedürfnisse mithilfe ihrer Bäume stillen, vom Futter über Schutz bis zum Schlafplatz", erklärt Mella. "Unsere Untersuchung zeigt, dass die Koalas sich auch für ihre Wasserversorgung auf die Bäume verlassen."

Anfällig für die Folgen des Klimawandels

Koalas sind einer Reihe von Bedrohungen ausgesetzt, und der schwindende Zugang zu Wasser steht ganz oben auf der Liste. Australien erlebt derzeit seine bisher trockenste Periode mit höheren Durchschnittstemperaturen und deutlich weniger Regentagen. Dadurch könnte ihr ungewöhnliches Trinkverhalten die Tiere besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels machen. "Wenn der Regen ausbleibt, fehlt den Koalas dieses Wasser und sie könnten in ernste Schwierigkeiten geraten", sagt Mella. Allerdings ist noch nicht klar, wie hoch der Beitrag der Wasseraufnahme durch dieses Lecken tatsächlich ist. (tberg, 10.5.2020)