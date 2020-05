Im Vorfeld seiner Entwicklermesse Build – die heuer aufgrund der Coronavirus-Pandemie rein digital abgehalten wird – hat Microsoft eine Reihe neuer Surface-Geräte angekündigt. Die kleinere und günstigere Variante des Surface-Pro-Convertibles bekommt einen Nachfolger spendiert. Der Surface-Book-Laptop geht in die dritte Generation.

Die Surface Headphones bekommen ebenfalls eine neue Iteration. Und mit den Surface Earbuds steigt man nun ebenfalls in das Geschäft mit drahtlosen Ohrhörern ein und geht in Konkurrenz mit Apples Airpods und Konsorten. Doch der Reihe nach.

Foto: Microsoft

Surface Go 2

Mit dem Surface Go 2 will man sich vorwiegend an Schüler und Studenten bzw. Bildungsinstitutionen und Regierungseinrichtungen wenden. Die neue Ausgabe bringt ein etwas größeres Display mit 10,5 Zoll Diagonale. Ein Performanceplus von bis zu 64 Prozent und verbesserte Akkulaufzeit soll die optionale Integration von Core-M-Chips von Intels achter Prozessorgeneration anstelle eines Pentium Gold bringen.

Der 5-MP-Frontkamera assistiert nun ein neues, duales "Studio Mics"-Mikrofon. Dieses soll, gerade in der Ära der Videokonferenzen, klarere Sprachaufnahmen und zuverlässige Unterdrückung von Hintergrundlärm bieten. Außerdem gibt es ein Update für die Kamera-App, das es ermöglicht, mit der rückseitigen Kamera Dokumente zu "scannen".

Wer das Surface Go 2 vom Tablet zum Convertible machen möchte, muss wie gehabt ein Type Cover dazuerwerben. Ebenfalls optional erhältlich ist der Surface Pen für Notiz- und Zeichenzwecke.

In der Minimalausstattung mit Pentium Gold, 4 GB RAM und 64 GB Onboardspeicher wird das Surface Go 2 hierzulande 449 Euro kosten. Die Maximalausführung mit Core-m3, 8 GB RAM und 128 GB Speicher sowie LTE-Modul kommt auf 829 Euro. Es ist ab 12. Mai zu haben.

Foto: Microsoft

Surface Book 3

Mit der nächste Iteration des Surface-Book-Laptops visiert man stärker das Profigeschäft an. Hier hat man nun nicht nur die Auswahl zwischen einem 13- und 15-Zoll-Display, sondern auch an CPUs von Intels zehnter Core-i-Generation. Neben mehr Leistung soll das Gerät so bis zu 50 Prozent mehr Leistung sowie bis zu 17,5 Stunden Akkulaufzeit bieten.

Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher können konfiguriert werden. Bei der Grafikeinheit kann man sich für verschiedene Varianten aus dem Hause Nvidia entscheiden, darunter auch die Workstation-Karte Quadro RTX 3000.

Die 13-Zoll-Ausgabe beginnt in Österreich preislich bei 1.799 Euro, dafür gibt es einen Core-i5, 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Dieses Modell nutzt den im Prozessor integrierten Grafikchip (Intel UHD Graphics 530). Die teuerste Variante kommt auf 3.049 Euro. Sie bringt einen Core-i7 nebst 32 GB RAM, 1 TB Speicher und eine Geforce GTX 1650 mit.

Die 15-Zoll-Edition hat einen Einstiegspreis von 2.599 Euro mit Core-i7-Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB Speicher und einer Geforce GTX 1660 Ti. Die Topausführung bietet 32 GB RAM, 1 TB Speicher und ebenso die Geforce GTX 1660 Ti um 3.349 Euro. Sie sind ab 21. Mai verfügbar.

Die Ausführung mit Quadro RTX 3000 wird, zumindest vorläufig, nur Geschäftskunden angeboten.

Foto: Microsoft

Surface Headphones 2

Großteils gute, aber nicht überwältigende Rezensionen gab es für Microsofts erste kabellose Kopfhörer im vergangenen Jahr. Die Nachfolger rüsten nun auf. So lässt sich der Umgebungslärm nun in 13 Abstufungen filtern, wobei man wahlweise menschliche Stimmen leiser oder lauter schalten kann.

Die Ohrpolster können nun um bis zu 180 Grad rotiert werden, was es erleichtern soll, die Kopfhörer um das Genick statt am Kopf zu tragen. Die Akkulaufzeit soll nun bis zu 20 Stunden betragen, was ein wesentliches Manko der ersten Generation ausräumen würde.

Sie werden in den USA am 12. Mai verfügbar und 249 Dollar kosten. Zur geplanten Verfügbarkeit in Österreich gibt es aktuell keine Informationen.

Foto: Microsoft

Surface Earbuds

Schon im vergangenen Herbst angekündigt wurden die Surface Earbuds, die nun auch bald verfügbar werden. Sie sollen nicht nur mit gutem Sound und langer Akkulaufzeit, sondern auch allerlei smarten Zusatzfeatures punkten.

Einerseits soll das Steuern von Musikwiedergabe über einfache Touchbedienung am Gehäuse der Hörer funktionieren, andererseits hat man die Hörer mit Office 365 vernetzt. Man kann sich etwa E-Mails vorlesen lassen oder auch Text in Word und Co diktieren. Die Hörer kommen außerdem in einem Gehäuse, das drahtlos aufgeladen werden kann.

Die Surface Earbuds kommen ab 12. Mai um 199 Dollar in Microsofts Angebot. Auch hier gibt es noch keine Angaben hinsichtlich eines Österreich-Starts.

Zubehör

Auch eine Reihe an neuem Zubehör wurde präsentiert. So gibt es ein neues Surface Dock, das schnellere Datentransfers erlaubt, und wer mehr USB-C-Anbindungsmöglichkeiten benötigt, kann zum Travel Hub greifen. Unter dem Titel "Ergonomic Desktop" nimmt Microsoft außerdem wieder ein Keyboard mit geteiltem Tastenfeld und integrierter, gepolsterter Handauflage ins Programm. Unter der Bezeichnung "Bluetooth Desktop" bietet man zudem eine drahtlose Maus in schlankem Design an. (gpi, 6.5.2020)