Filmtipp: Tomaso Clavarinos "Ghiaccio – Sweeping Lives" widmet sich den zum Warten verdammten afrikanischen Migrantinnen in Europa. Foto: via ETHNOCINECA

Film

Wegen Corona findet das Festival Ethnocineca für ethnografische und dokumentarische Filme heuer nur online statt. Ab Donnerstag laufen eine Woche lang acht Beitrräge aus dem eigentlich geplanten, 50 Filme starken Programm auf der Webseite. Tomaso Clavarinos Ghiaccio – Sweeping Lives widmet sich etwa zum Warten verdammten afrikanischen Migrantinnen in Europa, Parsifal Reparatos Animationsfilm Nimble Fingers erzählt von globalen Produktionsketten und ausgebeuteten Arbeiterinnen, Ben Guez und Sasha Kulak fragen in Quicksilver Chronicles nach anderen Lebensentwürfen im Neoliberalismus. (wurm)





Theater

Das Burgtheater öffnet derzeit einerseits seine Archive: Immer montags und freitags um 18 Uhr sind Aufzeichnungen historischer Inszenierungen auf seiner Website zu sehen, etwa am 8. Mai Das Mädel aus der Vorstadt in der Regie von Leopold Lindtberg mit Christiane Hörbiger, Josef Meinrad, Susi Nicoletti und vielen anderen. Das Haus am Ring produziert aber auch Neues für das auf den Platz vor dem Monitor verwiesene Publikum. Neben der Lesereihe #MyHomeIsMyBurgtheater läuft derzeit auch die Schiene Wiener Stimmung, in der das Ensemble brandneue Texte von Autor*innen über die unmittelbare Gegenwart interpretiert. Heute, 7. Mai, 18 Uhr, tritt Elma Stefanía Áugústdóttir mit ihren zwei Töchtern in der eigenen Küche auf. Performt wird der Monolog Apfelstrudel von Mikael Torfason über eine Mutter mit zwei Kindern. Den Bechdel-Test besteht die Rollenverteilung zwar nicht, wir freuen und dennoch. (afze)

Marathonkonzertlesung

Die Marathonkonzertlesung des Buches "Die Freiheit kam im Mai" des ehemaligen Häftlings im KZ Mauthausen, Iakovos Kambanellis, ist nun in zwölf Videofilmen auf Youtube abrufbar. Es lesen der Caritas-Präsident Michael Landau, Schauspieler Harald Krassnitzer und Schauspielerin Adele Neuhauser sowie Altbundespräsident Heinz Fischer. Gesungen und gespielt haben unter anderen Maria Farantouri, Beatrix Neundlinger und Georg Herrnstadt (Schmetterlinge), Slavko Ninić (Wiener Tschuschenkapelle), Otto Lechner, Dorretta Carter, Olga Kessaris und Roland Batik. (red)