Auf der Praterstraße in der Leopoldstadt müssen Autos Platz machen, weitere temporäre Radwegausweitungen sollen folgen. Opposition übt heftige Kritik an Verkehrsmaßnahme

Die Praterstraße, auf Höhe Nestroyplatz. So sah sie bisher aus. Nun werden die schmalen Radwege an den äußeren Rändern verbreitet. Autofahrer müssen für Radler Platz machen.

Foto: Matthias Cremer

Wien – Pop-up ist die Antithese zum Shutdown. Also sollte alles, was aufpoppt, derzeit willkommen sein. Nach aufklappbaren Bildern in Büchern, sich ungefragt öffnenden Bildschirmfenstern und über Nacht auftauchenden Geschäften bzw. Galerien soll in Wien heute, Donnerstag, das nächste Pop-up-Ding steigen: ein Radweg. Ein Radweg? Ja, eine Pop-up-Bike-Lane, die sich spontan und vorübergehend auf der Praterstraße in der Leopoldstadt entfaltet. Das hat die grüne Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein am Mittwoch überraschend via Facebook angekündigt.

Details will Hebein heute präsentieren, dann sollen auch schon die neuen Bodenmarkierungen trocken sein. Fix ist, dass der bestehende schmale Radweg entlang der gesamten Praterstraße und in beide Richtungen zuungunsten des Straßenverkehrs erweitert wird. Dazu kommen noch mobile bauliche Trennelemente.

Fahrradverkehr stark zugenommen



Begründet wird das lokale und temporäre Downgrading für den motorisierten Verkehr damit, dass Corona-bedingt deutlich mehr Radverkehr in der Stadt verzeichnet werde. Allein am Praterstern habe die Steigerung zuletzt 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betragen. "Um Platz fair zu verteilen, setzen Städte weltweit gerade auf Pop-up-Bike-Lanes. Auch wir beginnen jetzt", so Hebein. Das Vorhaben sei mit Bürgermeister Michael Ludwig (SP) abgesprochen. Weitere Pop-up-Radwege sollen folgen.

Streit um Tempo 30



Da die Neugestaltung der Praterstraße, einer wichtigen Verbindungsstraße nach Transdanubien, schon in Vor-Corona-Zeiten ein Politikum war, poppte umgehend Kritik auf: ÖVP-Verkehrssprecher Manfred Juraczka wirft Hebein vor, die Corona-Krise für "ideologische Planspiele" zu missbrauchen. Die Leopoldstädter VP-Bezirkschefin Sabine Schwarz kritisierte, dass die Praterstraße mit der Radwegausweitung wohl zur umstrittenen Tempo-30-Zone werde. Gegen Letzteres sprach sich zuletzt auch die Bezirks-SPÖ aus. Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne) ist dafür.

Gewohnt grobe Späne hobelte FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik: "Es wirkt fast schon bizarr, wie sich Bürgermeister Ludwig von seiner grünen Vizebürgermeisterin am Nasenring durch die Straßen der Bundeshauptstadt zerren lässt."

Wien ist "grünste Stadt der Welt"



Für die kanadisch-amerikanische Consultingfirma Resonance ist Wien übrigens die "grünste Stadt der Welt". Mit "frischen Ideen zu Mobilität" und vielen Parks setzte sich Wien gegen 100 Städte weltweit durch. (simo, 6.5.2020)