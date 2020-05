Wand-Installation

Zeitungsständer von Schönbuch Foto: Hersteller

Bei manchen Möbelobjekten muss man schon zweimal hinschauen, ehe man erkennt, worum es sich eigentlich handelt – oder sogar dreimal. Das macht aber mitunter gar nichts. Der Zeitungsständer Revue (165 Euro) ist so ein Ding, das trotz anfänglicher Ratlosigkeit Bella Figura im Café, Büro oder Wohnraum macht. Anna-Maria Nilsson hat die puristische, schwarze Wandinstallation für Schönbuch entworfen. Zeitungen, Magazine oder Prospekte werden auf mehreren Ebenen so eingeteilt, sodass jeweils die vordersten Cover zu sehen sind. So wird das Ding aus pulverbeschichtetem Stahl zu einer Art praktischer Pinnwand. (Michael Hausenblas)

www.schoenbuch.com





Blau machen

Tischleuchte von Ligne Roset Foto: Hersteller

Die sogenannte blaue Stunde bezieht sich auf eine ganz besondere Einfärbung des Himmels zwischen Dämmermodus und Auftritt des Nachthimmels. Dieser Stimmung eingedenk benannte Ligne Roset die Leuchte Heure Bleue (623 Euro), die Constance Frapoli entworfen hat und im Frühjahr präsentierte. Die Tischleuchte besteht aus zwei in Italien mundgeblasenen Glasteilen mit nachtblauem Textilnetzkabel. In ausgeschaltetem Zustand bleibt das Leuchtmittel der Lampe unsichtbar. Knipst man sie an, schimmert es durchs blaue Glas. Passt auch zur Pantone-Farbe des Jahres "Classic Blue". (Michael Hausenblas)

www.ligne-roset.com





Grün gratulieren

Pflanztasche "The Green Pockets" Foto: Hersteller

Zwei Gründe fallen einem ein, warum man Muttern heuer nicht mit einem Blumenstrauß gegenübertreten will: Sie kann das verschmitzte Lächeln hinter dem Mund-Nasen-Schutz nicht sehen; sie findet es wie schon in den Jahren davor recht bochn. Dagegen hat man mit The Green Pockets (rund 23 Euro) nachgerade einen tollen Aufhänger, durch die Blume Danke zu sagen. Die wasserdichte Pflanztasche ist in 16 Farben erhältlich, erinnert ein wenig an den Vitra-Designklassiker "Utensilo" und kann ebenso einfach befestigt werden. Verschenkt man mehrere Exemplare, hat Mutti eine grüne Wand wie von Patrick Blanc. (Sascha Aumüller)

www.interismo.at





Starckes Stück

Outdoor-Sessel von Philippe Starck Foto: Hersteller

Wie viele Möbel, geschweige denn Objekte der Design-Hans-Dampf-in-allen-Gassen Philippe Starck in seinem Leben entworfen hat, weiß wohl nicht einmal er selbst. Frisch hinzugekommen ist jedenfalls die Outdoor-Kollektion Oh, it rains! (Preis auf Anfrage) für B&B Italia, die erste Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und Starck. Die kleine Möbelfamilie für draußen wie drinnen besteht aus diesem sehr rechtwinkligen Ohrensessel und einem Sofa. Das Gestell der Möbel ist aus Aluminium, die Füllung aus geformtem Polyurethan, das Futter aus Polyesterfaser samt wasserabweisender Beschichtung. Für das Tischchen wurde Stein verwendet. Zusammenklappbar sind die Dinger auch. (Michael Hausenblas)

www.bebitalia.com





Haubentaucher

Kosmetiktasche bei Hamtil & Söhne Foto: Hersteller

Wer diese Badehaube auf dem Kopf trägt, schrammt knapp am letzten Schrei vorbei. Diese Haube im Koffer, und wenn Wimperntusche und Co darin abtauchen – das ist eine andere Sache. Das griechische Label Kores Jewelry produziert aus Badehauben Kosmetiktaschen. Wer auf ein blumenfreies Modell in Off-White mit Noppen setzt, ummantelt die Tusche mit Nostalgie-Gänsehaut. Das ist der Spitzname der Täschchen um 45 Euro im Geschäft Hamtil & Söhne in Wien. Sibylle Hamtil hat die zweckerweiterten Hauben vor einigen Monaten in Paris entdeckt und sie in ihren Koffer gepackt. Athen, Paris, Wien also bisher. Wer weiß, wo diese Hauben in Zukunft noch auftauchen. (Nina Wessely)

www.hamtil.at

(RONDO, 8.5.2020)