Eruropäische Kliniken überprüfen ihre Archive – vielleicht gab es in Europa schon 2019 Corona-Toten, die Frage muss erst geklärt werden

Foto: epa

Es verdichten sich Hinweise, dass das neuartige Coronavirus womöglich nicht erst seit Anfang 2020 weltweit im Umlauf ist. Wissenschafter der Universität von London veröffentlichten eine Studie, wonach das Virus Ende 2019 auftauchte und sich bereits dann in rasantem Tempo rund um die Erde ausbreitete.

Bei Analysen Abstrichen, die von mehr als 7500 an Covid-19 erkrankten Menschen stammten, seien außerdem Mutationen des Virus entdeckt worden. Das ist seit längerem bekannt. Experten schätzen, dass es keine Auswirkungen auf die Infektiosität hat.

Eventuell lasse sich daran die Verbreitung erkennen. Die Forscher renommierten University College London (UCL) betonen im Fachblatt "Infection, Genetics and Evolution" auch, dass sie den genauen Ausgangspunkt der Pandemie nicht feststellen konnten.

Die chinesischen Behörden hatten die Weltgesundheitsorganisation WHO am 31. Dezember erstmals über die neue Lungenkrankheit unterrichtet. Bisher wurde davon ausgegangen, dass sie sich erst ab Jänner in Europa ausbreitete. Doch eine Anfang Mai 2020 veröffentlichte Studie französischer Wissenschafteer legt nahe, dass es schon Ende vergangenen Jahres einen Fall gegeben haben könnte.

Ein französisches Krankenhaus hatte alte Proben von Lungenentzündungspatienten erneut getestet und dabei entdeckt, dass am 27. Dezember ein Mann behandelt wurde, der Covid-19 hatte. (APA/red, 7.5.2020)