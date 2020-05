Einkommensausfall. Kurzarbeit. Sparsamere Zeiten. Auf getuschte Wimpern wollen viele Frauen dennoch nicht verzichten. Doch was können die günstigen Produkte?

Definiert

Benecos – Super Long Lashes Foto: Hersteller

Diese Tusche lässt sich mit dem zarten Bürstchen gut auftragen. Die Textur ist nicht zu flüssig, nicht zu klebrig und kleckert nicht. Es braucht aber mehrere Durchgänge, bis die Wimpern wirklich gut getuscht und auch die kürzeren Härchen in Szene gesetzt sind. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Wimpern werden gut definiert und sehen schön lang aus.

Benecos – Super Long Lashes Müller, 4,99 Euro

4 von 6 Punkten





Perfekt

Look by Bipa – Push your Volume Foto: Hersteller, Bipa

Diese Tusche hält, was sie verspricht. Push. Your. Volume. Die Bürste hat Plastikborsten und ist recht voluminös. Das Auftragen funktioniert aber super, auch die kleinen Wimpern werden gut erwischt. Die Textur ist so ergiebig, dass die Tusche (Bürste einmal eingetaucht) für die oberen und unteren Wimpern reicht. Das Ergebnis: dichte, schöne, lange Wimpern im Eiltempo.

Look by Bipa – Push your Volume Bipa, 4,95 Euro

6 von 6 Punkten





Duftig

Terra Naturi – Bigger Volume Mascara Foto: Hersteller

Diese Mascara hat mit ihrem Duft voll überrascht. Sie riecht nach Marille – eine wirklich angenehme Abwechslung beim Schminken. Die Bürste gibt aber nur wenig von der Tusche ab, es braucht mehrere Schichten, bis das Ergebnis passt. Nach mehr Volumen sehen die Wimpern jedoch nicht wirklich aus. Es gelingen aber gut definierte Wimpern, die natürlich wirken.

Terra Naturi – Bigger Volume Mascara Müller, 4,25 Euro

3 von 6 Punkten





Patzig

Trend it up – 10 in 1 Mascara Foto: Hersteller

Äußerlich sieht die Mascara super aus. Lila mit Glitzer. Ein Muss zum Probieren. Sie verspricht laut Aufschrift: mit einmaligem Auftragen perfekte Definition, sensationelles Volumen und faszinierende Länge. Nun ja – das konnte im Test nicht bestätigt werden. Die Textur ist sehr feucht, die Tusche neigt zum Kleckern. Es braucht mehrere Schichten, um annähernd dicht zu wirken.

Trend it up – 10 in 1 Mascara DM, 3,75 Euro

2 von 6 Punkten

(Bettina Pfluger, RONDO, 22.5.2020)