Mit diesem Buchtipp wenden wir den Blick nach oben. Ein Blick in den Himmel und seine Phänomene. 104 Szenen, die die astronomischen Ereignisse des Universums darstellen, von der Gestalt der Erde bis zu Regenwolken, von den Phasen einer Sonnenfinsternis bis hin zur Darstellung der Oberfläche des Mondes. Der Titel des Werks lautet "Die Schönheit des Himmels: eine bildliche Darstellung der astronomischen Phänomene des Universums".

Ein Lehrwerk, das insofern sehr bemerkenswert ist, weil es schon 1842 ausdrücklich für den Gebrauch in den Familien, also für Menschen ohne astronomische Vorkenntnisse, und nicht als wissenschaftliche Abhandlung gedacht war. Der Verfasser Charles Blunt spricht in seinem Vorwort dezidiert von einem 'astronomischen Familienvortrag', zu dem die Familie nicht mehr das Haus verlassen muss um die Schönheit des Himmels zu genießen.

Die Erde

Die Form der Erde - und ein einzelner Mensch, der verloren die Oberfläche des Planeten erkundet.

Der Mond

Die Phasen des Mondes

Die relative Größe der Planeten

Auch Sternbilder dürfen nicht fehlen. Hier als Beispiel der Schütze.

Die Erde wirft einen Schatten

Eine Mondfinsternis

Eine ringförmige Sonnenfinsternis

Phänomene der Jahreszeiten

Mitternachtssonne am Nordkap

Die Oberfläche des Mondes

Aurora Borealis

Nebensonnen

Cirrocumulus-Wolken

Cumulus-Wolken

Regenwolken

Der Regenbogen

Charles Blunt gelang mit diesem Buch bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts, umfangreiches astronomisches Fachwissen mithilfe von handkolorierten Lithografien einem breiten Publikum nahezubringen. (Kurt Tutschek, 9.5.2020)

The beauty of the heavens

