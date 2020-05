Gemeinsames Homeoffice: Wie gut funktionierte das bei Ihnen? Foto: gettyimages/istockphoto/FilippoBacci

Rund zwei Monate leben wir nun schon alle in einer andauernden Ausnahmesituation. Wochen der Selbstisolation und Ausgangsbeschränkungen folgten Anfang Mai Lockerungen und neue Regeln. Von der Normalität, die wir noch Anfang März selbstverständlich lebten, sind wir aber noch weit entfernt. Was sich auf mehreren Ebenen auf jeden einzelnen auswirkt, stellt auch Beziehungen auf eine Probe. Userinnen und User aus der STANDARD-Community in unterschiedlichen Beziehungsmodellen teilten ihre Erfahrungen der letzten Wochen im Forum.

Bei einigen lief die Zeit der gemeinsamen Isolation sehr gut:

Andere kamen durch die erzwungene Trennung zu traurigen, aber wertvollen Erkenntnissen:

Manche betrachteten Corona als eine Art intensiven Beziehungstest – und hielten diesem als Paar stand:

Bei anderen zerbrach die Beziehung über die Schwierigkeiten, die die globale Krise auch im Kleinen hervorrief:

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Zeit auf Ihre Beziehung?

Fühlen Sie sich als Paar gefestigt? Führten die Auswirkungen der Pandemie zu einer Beziehungskrise? Was stellte sich als die größte Herausforderung heraus? Und falls Sie Single sind: Wie erlebten Sie die letzten Wochen? (aan, 8.5.2020)