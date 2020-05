Die Sängerin Adele hat merklich abgenommen – 45 Kilo, wie Medien, vor allem Boulevardplattformen, weltweit vermehrt in Jubeltönen berichten. Die mehrfache Grammy-Siegerin hat anlässlich ihres Geburtstags ein Bild auf Instagram geteilt, das sie mit ihrer aktuellen Figur zeigt.

Auf sozialen Medien und bei zahlreichen Plattformen hat das nun zu einem Chor an Jubelmeldungen geführt: "Adele looks UNRECOGNIZABLE", ist etwa der Tenor vieler englischsprachiger Medien, mehrfach werden Worte wie "spektakulär" genutzt. Auf sozialen Medien sprechen Nutzer davon, dass Adele eine große Inspiration und unglaublich stark sei. In der Krise wird der Umstand wie eine "Sensation des Jahres" behandelt, findet etwa die "Welt." Andere kommentieren es sogar negativ, da sie für manche zuvor als "Heldin" für übergewichtige Menschen gesehen worden sei, schreibt "Buzzfeed".

Ein Beispiel für Kritik an der Debatte.

Kritik

Doch eben genau diese Debatte hat nun auch für Kritik gesorgt: So monieren manche Nutzer und Medien, dass die Tatsache, dass die Sängerin weniger wiegt, nun als einer ihrer größten Erfolge gefeiert wird. Die Argumentation: Adele wird nun für ihren Gewichtsverlust gefeiert, obwohl sie schon zuvor eine enorm erfolgreiche Persönlichkeit war, die vor allem mit ihren Werken als Sängerin überzeugen konnte. "Hört auf, Gewichtsverlust anzupreisen, als sei es das Wunderbarste, das ein Mensch tun kann", heißt es.

"Wertzuwachs" Gewichtsverlust?

Die Sängerin selbst teilte zwar Fotos von sich, in keinem Wort sprach sie aber vom Abnehmen. "Warum ist es also für alle das wichtigste Gesprächsthema?", kommentiert etwa "Buzzfeed" in diesem Zusammenhang. Der Gewichtsverlust einer prominenten Person könne nicht neutral betrachtet werden, sondern werde immer als Wertzuwachs betrachtet, als sei eine Person zuvor nicht gut genug gewesen. Für die "Welt" gilt: Alles, was ohne Spekulation zu sagen ist, ist, dass sie abgenommen hat, nicht aber, ob sie damit glücklicher ist oder nicht. (red, 7.5.2020)