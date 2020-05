Andreas Gabaliers Mode-Kollektion geht in die Verlängerung.

Eigentlich hatte Andreas Gabalier versprochen, sich für eine Weile zurückzuziehen. Daraus wurde nichts: Im April beglückte der "Volks-Rock-'n'-Roller" seine Fans mit einem Corona-Song, jetzt geht die Kooperation mit dem Otto-Versand in die Verlängerung. Die vor einem Jahr vorgestellte "Fantasy-Trachten"-Kollektion wird um rund 20 Artikel auf 80 Stücke aufgestockt. "Gemessen an der Nachfrageentwicklung entschied man sich dazu, den Fokus diesmal vor allem auf Damenbekleidung zu legen", heißt es in der Presseaussendung des Otto-Versands.

So sieht die Volks-Rock-'n'-Roller"-Fashion von Andraes Gabalier aus. Lederhosen ... Foto: OTTO Österreich/Kimberly Budinsky

Einen Mundschutz sucht man unter den neuen Entwürfen vergeblich, Gabalier bleibt seinem Standard-Programm treu: Lederhosen, Trachtenjeansjacken, Dirndln, Sprüche-Shirts.

...Blumenröcke und Dirndlblusen. Foto: OTTO Österreich/Kimberly Budinsky

Nur bis zum Austragen der Kollektion beim nächsten Stadion-Auftritt von Gabalier müssen sich die Fans noch in Geduld üben. Das "Volks-Rock´n´Roller-Fan-Festival" im August ist abgesagt. (red, 7.5.2020)