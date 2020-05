Eigentlich hätte bereits in wenigen Tagen Googles jährliche Entwicklerkonferenz I/O starten sollen. Doch dann kam Covid-19 – und der Softwarehersteller entschloss sich dazu den Event komplett zu streichen. Nun gibt es zumindest für den Android-Teil der Keynote einen Ersatz.

Neuer Zeitplan

Am 3. Juni will Google im Rahmen eines Online-Events die erste Beta für Android 11 veröffentlichen, und dabei auch gleich vorzeigen, auf welche Neuerungen die Nutzer sich einstellen können. Diese Ankündigung stellt allerdings auch eine Änderung des Zeitplans dar, hätte die Beta doch eigentlich schon im Rahmen der I/O kommen sollen, sie wurde nun also um einen Monat verschoben.

Der Ankünder der "Beta Launch Show" dürfte manchen bekannt vorkommen... Android Developers

In einem Blogposting verweist Google auf die geänderte Lage durch die Verbreitung des Coronavirus. Auch bei Google würden derzeit praktisch alle im Homeoffice arbeiten, was natürlich diverse Herausforderungen mit sich brächte. Insofern habe man sich entschlossen, den Beta-Termin nach hinten zu schieben. Stattdessen gibt es jetzt mit der Developer Preview 4 eine weitere Testversion, die noch ohne die meisten neuen Features von Android 11 auskommen muss – all die Dinge jenseits struktureller Änderungen an der Plattform zeigt Google üblicherweise erst mit der Beta.

Umbau

Und auch sonst gibt es Änderungen am Zeitplan. So ist nun eine Beta 3 für August angedacht. Damit wird auch klar, dass die fertige Version von Android 11 wohl irgendwann im September erscheinen wird. Bisher sprach das Unternehmen nur vage vom dritten Quartal, was auch den August möglich gemacht hätte. Für Entwickler soll sich mit dem neuen Zeitplan hingegen nichts ändern: Schon mit der ersten Beta sollen nämlich die Programmierschnittstellen für Android 11 nun als "stabil" gelten. Dieser Meilenstein verbleibt also beim Termin Anfang Juni.

DP4 bringt wenig Neues

Die Developer Preview 4 bringt hingegen relativ wenige Änderungen im Vergleich zur letzten Testversion – die allerdings auch erst vor zwei Wochen freigegeben wurde. Zu den aktuellen Neuerungen gehört die Möglichkeit den Bild-im-Bild-Modus in seiner Größe zu verändern, auch scheint Google – endlich – ein Tutorial für die Gestensteuerung zu integrieren. Im Task Manager gibt es einen neuen Select-Button, der die Auswahl von Text aus den Apps erleichtern soll. Das war zwar schon bisher möglich, wird nun aber damit offensichtlicher. Und Googles-Theming-App für Pixel-Smartphones hat neue Optionen für die Form von Icons – die allerdings derzeit nicht funktionieren. Dazu kommen einige Bugfixes.

Ausprobieren – oder nicht

Die aktuelle Testversion ist weiter ausschließlich für Entwickler gedacht, wer sie haben will, muss sie also manuell auf das eigene Gerät flashen. Dabei werden auch derzeit nur die aktuell noch gewarteten Smartphones von Google selbst unterstützt, also vom Pixel 2 aufwärts. Für Nutzer des Pixel 4 gibt es zudem eine besondere Warnung: Ein Fehler führt dazu, dass derzeit nach der Rückkehr von einer Android 11 Testversion zu Android 10 die Gesichtserkennung nicht mehr funktioniert. Insofern sollte man sich lieber sehr gut überlegen, ob man dieses Risiko wirklich eingehen will, oder ob man besser auf die Beta-Version wartet. (Andreas Proschofsky, 07.05.2020)