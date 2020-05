Foto: Screenshot / Youtube Markus Koschuh

Kabarett

In Krisenzeiten ist verlässliche Information besonders wichtig. "Ohne Mundschutz und ohne Maulkorb" informiert deshalb der Tiroler Kabarettist Markus Koschuh in seiner neuen Youtube-Nachrichtensendung "Journal im Bild" ab sofort dreimal die Woche. Die Topmeldung der ersten Ausgabe ist natürlich der Umgang Tirols Umgang mit dem Coronavirius und fördert schon Wissenswertes zutage: Tirols Behörden, "die ja bekanntermaßen immer alles richtig machen", entkräften den Vorwurf, sie hätten tagelang nicht auf ein E-Mail mit Warnungen aus Island reagiert, damit, dass im Krisenstab ja niemand Isländisch spreche. Moderator Koschuh strebt eine "virale" Verbreitung des Formats sowie ein "exponentielles Wachstum der Zuschauerzahlen" an. Am Freitag gibt’s die nächste "JIB"-Ausgabe unter dem Versprechen: "Manches wird so gut erfunden sein, dass es wahr sein könnte. Manches wird so wahr sein, dass es besser erfunden sein sollte." (wurm)

Markus Koschuh

Kunst

Irgendwie glaubt man es kaum: Das aktuell gehypte Computerspiel "Animal Crossing" von Nintendo, in dem man sich ein Eigenheim baut, dafür einen Kredit abbezahlt, um (sprechende) Tiere und Pflanzen kümmert und quasi selbst versorgt, wurde nun auch von der Kunstwelt entdeckt. Das Getty Museum in Los Angeles hat beispielsweise einen eigenen "How to Build an Art Museum in Animal Crossing"-Guide online gestellt, mit dem man auf alle Bilder der digitalen Sammlung zugreifen und sich so ein kleines Kunstwerk in seiner neuen Normalität an die Wand hängen kann. (kr)

Theater

Am Freitag feiert Daniel Glattauers Die Wunderübung in einer Produktion der neuebuehnevillach als Zoom-Konferenz Premiere. Das Stück über eine etwas andere Paartherapie startet live um 19 Uhr. Wer kostenlos dabei sein will, kann sich per Mail (Betreff "Wunderübung") an clemens.luderer@neuebuehnevillach.at früh genug eines der 90 Tickets je Vorstellung reservieren. Wenn es klappt, kommt eine Bestätigung mit Zugangslink und Passwort retour, über die man sich 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn einloggen kann. Weitere Termine sind für 9., 15., 16., 22. sowie 23. 5. anberaumt. (red)

Kunst

Die Favoritenstraße als Begegnungszone mit Kunst darf ab Samstag wieder in Führungen erlebt werden. Dabei kann man sich die vom Verein Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) initiierten Projekte zwischen Sonnwendplatz und Viktor-Adler-Markt wie die interaktiven Laternen von Alicia Framis oder die auf Gesprächen mit Anrainern basierende Installation des Departments für öffentliche Erscheinungen über Dankbarkeit und Wünsche erklären lassen. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei zehn Personen, daher ist eine Anmeldung unter office@koer.or.at bis Freitagabend, 18 Uhr, erforderlich. (wurm, 7.5.2020)