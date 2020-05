Apple Österreich hat einen Personalwechsel. Foto: reuters/rellandini

Apple-Österreich bekommt eine Chefin. Nach STANDARD-Informationen übernimmt Michaela Novak-Chaid den Posten. Sie folgt Ronald Tremmel, der weiterhin im Konzern tätig ist. Wie üblich, will Apple die Personalia weder bestätigen, noch dementieren. Michaela Novak-Chaid hat zuletzt bei HP-Österreich als Geschäftsführerin gearbeitet.

Apple-Österreich hat die Corona-Krise halbwegs überstanden. Am 5. Mai sperrte Apple seinen Store in Wien in der Kärntnerstraße wieder auf. Es war der erste Store in Europa. (sum, 7.5. 2020)