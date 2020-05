Für Jelineks Am Königsweg hat Experte Nikolaus Habjan nun auch Puppen aus der Muppetshow entworfen. Foto: Alexi Pelekanos

Kunst

Reisefreiheit via Internet ist ja wenigstens noch möglich – ein Abstecher im WWW nach Berlin sei also empfohlen, wo sich 25 Galerien und galerieähnliche Plattformen zusammengeschlossen haben. Auf der gemeinsamen, sehr feinen Website Berlin Views bekommt man schnell und kurzweilig einen Überblick darüber, worauf die jeweilige Galerie spezialisiert ist. Auch ein Künstler oder eine Künstlerin werden vorgestellt, die von ihr vertreten werden. Schnell und unkompliziert lassen sich so spannende Kunstschaffende und ihre Arbeit entdecken, und ehe man sich's versieht, hat man auch gleich was gekauft. (abs)

Theater

Elfriede Jelinek hat es sich gewünscht, und sie hat es gekriegt: ein Ensemble von Muppet Show-Puppen, die ihr Stück Am Königsweg am Landestheater Niederösterreich bevölkern. Spezialist Nikolaus Habjan hat sie entworfen und als Regisseur mit Schauspielerinnen und Schauspielern des Hauses fusioniert: Kermit und Miss Piggy, Gonzo und Scooter sowie die mieselsüchtigen alten Logenabonnenten Waldorf & Statler. Das Donald-Trump-Stück wird am Freitag (8.5.) und Sonntag (10.5.) auf der Webseite des Theaters gestreamt. Abrufbar ab 18 Uhr für jeweils 24 Stunden. (afze)

Konzert

Alles dreht sich um die Neun: "Together as one" feiert das 25-Jahr-Jubiläum von Österreich in der EU mit neun Künstlern aus diversen europäischen Ländern, die jeweils neun Minuten lang die Neunte von Beethoven performen. Darunter Stilrichtungen wie Balkan-Jazz (Wladigeroff Brothers), Electronic (FM4 Functionist) oder klassisch am Cello (Anna Veselova aus Lettland. Los geht's um 11 Uhr – am 9. Mai. (kam, 8.5.2020)