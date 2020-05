Wien – Der Konzern ProSiebenSat.1Puls4 tritt mit SevenOne Interactive und 4Sports ab sofort als Digital-Vermarkter der Sky-Angebote "Sky Go" und "Sky on Demand" in Österreich auf. "Mit dem offiziellen Start der Vermarktung fiktionaler Programminhalte baut Sky Österreich seine 360-Grad-Vermarktung auf allen Plattformen und über alle Inhalte weiter aus. ProSiebenSat.1 Puls 4 wird zeitgleich in der Rolle als führender Videovermarkter am österreichischen Werbemarkt bestärkt", heißt es dazu in einer gemeinsamen Aussendung.

Davon gänzlich unberührt ist die Vermarktung der linearen Abo-TV-Sender Sky Sport Austria 1-4 sowie der non-linearen Bewegtbild- und Display-Vermarktung auf skysport.at und skysportaustria.at, die seit 2013 durch die IP Österreich erfolgt. An der Zusammenarbeit und dem Portfolio der IP Österreich ändert sich nichts, wurde am Donnerstag in einer weiteren Aussendung präzisiert. (red, 7.5.2020)