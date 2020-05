Ab 14. Juni kann abgestimmt werden, welche "Tatort"-Folgen aus dem Archiv gezeigt werden. Ob die Münsteraner Kommissare Frank Thiel (Axel Prahl, li.) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) dabei sind? Foto: ORF/ARD/Willi Weber

Wien – Die Kult-Krimireihe "Tatort" wird heuer 50 – und zum Jubiläum dürfen die Zuschauer bestimmen, welche Folgen gezeigt werden. Aus einer Liste von 50 besonders erfolgreichen Filmen der vergangenen 25 Jahre können sie ab 14. Juni wöchentlich ihre Favoriten für die Ausstrahlung an insgesamt elf Sonntagen im Sommer wählen, wie Das Erste am Donnerstag mitteilte. Auch der ORF beteiligt sich an der Aktion.

Das Voting-Event ersetze die übliche Reihe von Sommerwiederholungen, teilte Das Erste mit. Das Ergebnis der Wahl soll jeweils freitags vor dem Ausstrahlungstermin bekanntgegeben werden. Der erste Wunsch-"Tatort" wird demnach am 21. Juni ausgestrahlt, der letzte am 30. August. Auf dem Sendeplatz am Freitag (22.15 Uhr) sollen ab dem 26. Juni zudem "herausragende Klassiker" seit Beginn der Krimi-Reihe gezeigt werden. Das Online-Voting startet am 14. Juni. (APA/dpa, 7.5.2020)