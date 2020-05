Gesegnet mit einer ziemlich schwarzen Stimme und ein fesselnder Erzähler und Zeitzeuge: "Eric Burdon – Rock’n’Roll Animal", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Marianna Burdon

19.40 REPORTAGE

Re: Anpacken statt verpacken Rund 93.000 Tonnen Kunststoff wurden 2016 für das Verpacken von Obst und Gemüse verbraucht. In Bali ebenso wie in Kalifornien oder Nordrhein-Westfalen machen sich nun Menschen für Alternativen stark. Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen – Survival (War of the Planet of the Apes, USA 2017, Matt Reeves) Zivilisationskritik im Blockbuster-Format: meisterhafter Abschluss von Matt Reeves’ gelungenem Reboot der Planet der Affen-Reihe. Bis 23.05, ProSieben

21.45 MUSIKDOKU

Eric Burdon – Rock’n’Roll Animal (D 2017, Hannes Rossacher) Mit den Animals landete Eric Burdon in den 1960er-Jahren einen Welthit, spätere Karrierestationen des in Newcastle aufgewachsenen Musikers brachten u. a. eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit der US-Gruppe War. Die Doku zeigt ihn nicht zuletzt als fesselnden Erzähler. Bis 22.45, Arte

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Europa 1945 – Das Jahr nach dem Krieg Koloriertes, bislang unbekanntes Filmmaterial aus russischen, britischen, französischen und amerikanischen Archiven zeigt das Alltagsleben in Europa nach dem Krieg, Historiker analysieren die Geschehnisse im Europa der Nachkriegszeit. Bis 23.15, ORF 2

23.05 KOMÖDIE

Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh (Le Grand Blond avec une chaussure noire, F 1972, Yves Robert) Weil der zerstreute Geiger François Perrin eine Rolltreppe mit zwei verschiedenen Schuhen herunterfährt, gerät er in eine Agentenposse. Pierre Richard in der Rolle, die ihn zum Star machte und als Meister der physischen Komödie ausweist. Bis 0.35, Servus TV

1.10 KRIMI

Columbo – Des Teufels Corporal (Columbo – By Dawn’s Early Light, USA 1974, Harvey Hart) Niemand sollte öfter einen Killer in der Columbo-Serie spielen als Patrick McGoohan. So auch in dieser feinen Folge der vierten Staffel mit Peter Falk als legendärem Ermittler mit zerknautschtem Trenchcoat. Bis 2.45, ORF 2