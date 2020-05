PRO: Brandgefährlich für Europa

von Eric Frey

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil diese Woche das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank zum Glück nicht gestoppt. Aber der Schaden, den die Höchstrichter in Karlsruhe angerichtet haben, geht noch tiefer.

Denn das Urteil setzt strenge Auflagen für zukünftige Maßnahmen zur Zinssenkung und Konjunkturankurbelung durch die EZB. Werden die nicht erfüllt, darf sich die Deutsche Bundesbank nicht daran beteiligen. Das wäre ein großer Schritt zur Demontage des Euro.

Noch schlimmer ist die Botschaft an den Europäischen Gerichtshof, der die Anleihenkäufe 2017 bewilligt hat. Nicht nur kritisieren die deutschen Richter das Urteil selbst, sie erklären sich für gar nicht daran gebunden. Das ist Munition für alle Gegner der europäischen Integration. Wenn das Höchstgericht des größten Mitgliedsstaates die europäische Rechtsprechung nicht akzeptiert, warum sollen es dann Ungarn, Polen oder auch Österreich tun?

Diese deutsche Rechtsposition ist nicht neu, wurde aber noch nie so offen ausgesprochen. Das Urteil trifft zudem einen Schwachpunkt der EU. Denn was die EZB seit 2012 tut und tun muss, um den Euro zu bewahren, ist durch die Unionsverträge nicht gedeckt. Aber Vertragsänderungen sind politisch unmöglich. Da hilft nur Pragmatismus, wie ihn der EuGH betreibt. Der trotzige Rechtsfundamentalismus in Karlsruhe ist hingegen brandgefährlich für Europa. (Eric Frey, 7.5.2020)