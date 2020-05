Laut Neos befinden sich Daten von einer Million Bürger in dem Register. Foto: APA/Gollnow

Die Neos dürften nicht ganz unrecht haben, wenn sie vom "größten Datenschutzskandal der Republik" sprechen. Das steht in einer Aussendung zu einer Pressekonferenz, die eigentlich erst am Freitag stattfinden wird. Details dazu wurden aber bereits im Vorhinein bekannt. So war über die Homepage des Wirtschaftsministeriums ein Register einsehbar, in dem private Daten von – laut Neos – einer Million Bürger gelistet waren. Pikant daran: Nicht nur Namen, persönliche Adressen und Geburtstagsdaten waren darin zu finden, sondern auch einzelne Angaben zum Steuerprozedere. Dabei handelt es sich nicht nur um Firmendaten, sondern um Privatanschriften. Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Seite offline genommen.

Das Leck ist gigantisch. So waren auf der Seite Privatanschriften von Spitzenpolitikern – von Bundespräsident Alexander Van der Bellen abwärts – einsehbar. Laut Iwona Laub von der Grundrechte-NGO Epicenter Works, die an der Aufdeckung beteiligt war, befinden sich Adressen von rund hundert Nationalratsabgeordneten und acht Regierungsmitgliedern in der Datenbank. Bevor die Seite offline genommen wurde, konnte der STANDARD zwar keine Daten von Regierungsmitgliedern finden, sehr wohl aber jene des Bundespräsidenten.

Register ist nicht neu

Bei den Neos wollte man am Donnerstag die Erkenntnisse noch nicht im Detail kommentieren und verwies auf die Pressekonferenz am Freitag. Der Neos-Abgeordnete Douglas Hoyos ließ den STANDARD auf Anfrage nur wissen, dass das Register nicht neu sei, bisher wäre es aber unscheinbar gewesen. Aufgrund der Arbeit zum Härtefallfonds sei es in den Vordergrund getreten. Unter anderem dürfte es vom Finanzamt, vom Finanzministerium und von der Wirtschaftskammer (WKO) benützt werden, sagt Hoyos. Die Zugriffe darauf seien jedenfalls deutlich gestiegen, so der pinke Politiker.

Seitens der WKO war vorerst nur zu hören, dass die Seite "nicht im Wirkungsbereich" der Kammer liege. Man prüfe gerade das weitere Vorgehen.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wurde am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz auf das Datenleck angesprochen. Er höre davon zum ersten Mal, sagte der Minister. Auch sein Sprecher bestätigte, nichts von dem Fall zu wissen, man werde sich die Sache ansehen. Dass Blümel nichts von der Angelegenheit wusste, hält man bei den Neos jedenfalls nicht für glaubwürdig. Das Wirtschaftsministerium, auf dessen Homepage ein Zugriff auf das Register möglich ist, meldete sich bis Redaktionsschluss nach mehreren Anrufen nicht zurück.

Die Regierung und die Wirtschaftskammer hätten ein riesiges Datenleck zu verantworten, so Hoyos weiter. "Hier geht es um höchstpersönliche Daten, und der Finanzminister ist vollkommen ahnungslos."

Unklar, wer geführt wird

Auf der Homepage des sogenannten Ergänzungsregisters für sonstige Betroffene heißt es: "In der Regel erfolgt die Eintragung durch eine Behörde, wenn im Zuge der Ausstattung einer Datenverarbeitung mit Stammzahlen eine Eintragung erforderlich ist." Es bestünde auch die Möglichkeit einer freiwilligen Eintragung.

Laut Laub ist nicht ersichtlich, wer genau im Register geführt wird. Einerseits würden Personen, die keiner selbstständigen Tätigkeit nachgehen, als Einzelunternehmen gelistet werden. Andere, die in der Vergangenheit selbstständig tätig waren, würden wiederum nicht aufscheinen.

Das Register selbst dürfte es bereits seit rund 16 Jahren geben, "wir wissen aber nicht, wie sich die Nutzung verändert hat", sagt Laub. Die Theorie der NGO: Die Daten sollen auf eine bequeme Art einer anderen Institution – etwa der WKO – zur Verfügung gestellt erden. Das sei juristisch durchaus nachvollziehbar, nicht aber, wieso die Datensammlung öffentlich einsehbar sein sollte. "Der Zweck ist uns nicht klar", so Laub. (Nora Laufer, 7.5.2020)