Die Kärntner Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche mit Gewinnspielen im Internet. Die Täter bedienten sich dabei auch der sozialen Medien, um an Opfer zu gelangen. Vermeintliche Gewinne führen zu der Aufforderung an die Opfer, eine Versandgebühr zu bezahlen, womit in Wahrheit aber eine Art Abonnement abgeschlossen wird, was zu Abbuchungen vom Konto oder von der Kreditkarte führt.

Tricks

Internetnutzer sollen niemals Konto- oder Kreditkartendaten angeben, wenn man nicht aktiv etwas kaufe, rät die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Man sollte schriftlich widersprechen, wenn von einem Abo-Beginn die Rede sei oder Rechnungen eingehen. Außerdem rät die Kriminalprävention, sich in diesem Zusammenhang nicht von Anwalts- oder Inkassobüro-Drohungen einschüchtern zu lassen. (APA, 07.05.2020)