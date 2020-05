Philipp Traun, geb. 1976, Waldorfpädagoge und Autor, lebt und arbeitet in Petronell-Carnuntum. Im Sommer 2019 hat er begonnen, an diesem Prosaprojekt zu arbeiten, das aus sehr persön licher Sicht Momentaufnahmen eines zwölfwöchigen Suchtklinikaufenthalts in einer österreichischen Psychiatrie einfängt.

Die Postkarten-Kolumne "Lg aus ..." wird bis Juni ausgesetzt. Über Postkarten von AutorInnen freuen wir uns dennoch.