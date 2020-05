Foto: JACK GUEZ / AFP

Erstmals seit zweieinhalb Monaten notiert Bitcoin wieder über der Marke von 10.000 Dollar. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um knapp drei Prozent auf 10.078 Dollar (9.346 Euro). "Die Euphorie über das anstehende Halving beflügelt", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

Ausblick

Damit bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch "Schürfen" neu geschaffen werden kann und Inflation verhindern soll. Am 12. Mai soll es so weit sein. (APA, 08.05.2020)