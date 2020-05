Erstmals Lee-Weltpremiere am 12. Juni auf Streamingplattform

Der US-Regisseur Spike Lee (63) stellt seinen neuen Spielfilm "Da 5 Bloods" bei Netflix vor. "Ich habe großartige Nachrichten", sagte der Oscar-Preisträger am Donnerstag in einer Videobotschaft auf Twitter. Am 12. Juni werde sein Film auf Netflix Weltpremiere feiern. "Variety" zufolge bringt Lee ("Malcom X", "BlacKkKlansman") damit erstmals einen Spielfilm bei dem Streaming-Dienst heraus.

Für "Da 5 Bloods" holte Lee unter anderem "Black Panther"-Star Chadwick Boseman und Delroy Lindo vor die Kamera. Der Film dreht sich um vier schwarze Vietnam-Veteranen, die in den Dschungel zurückkehren, um ihre Kriegserlebnisse aufzuarbeiten.

Lees Rassismusdrama "BlacKkKlansman" war 2019 für sechs Oscars nominiert, darunter als bester Film. Es brachte dem Regisseur und Autor die Trophäe für sein adaptiertes Drehbuch ein. Lee sollte in diesem Jahr die Jury des Filmfestivals in Cannes führen, das vom 12. bis 23. Mai aber wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurde. (APA, dpa, 8.5.2020)