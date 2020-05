"False Prophet" folgt auf das mit fast 17 Minuten längste Dylan-Stück, das Ende März erschienene "Murder Most Foul", und "I Contain Multitudes". Foto: APA/AFP/FRED TANNEAU

Berlin – Zwei Lieder als Vorboten hatten es schon angedeutet, nun ist es amtlich: Bob Dylan bringt ein neues Album heraus. Das erste Werk mit eigenen Songs seit acht Jahren heißt "Rough And Rowdy Ways" und erscheint am 19. Juni, teilte Dylan am Freitagmorgen auf seiner Webseite mit.



Zugleich kündigte er die Veröffentlichung eines dritten neuen Songs namens "False Prophet" an. Das Lied folgt auf das mit fast 17 Minuten längste Stück seiner Karriere, das Ende März erschienene "Murder Most Foul", und "I Contain Multitudes".



Nostalgie: Raue und wütende Wege

Das Cover von "Rough And Rowdy Ways", das als Doppel-CD, Doppel-LP und digital auf den Markt kommen soll, wirkt nostalgisch. Es zeigt in gedeckten Farben eine 50er-Jahre-Szenerie mit einem anonymen Tanzpaar und einem Mann an einer Jukebox in einem Club oder einer Kneipe.



Ob dieses Bild einen Hinweis auf nostalgische neue Dylan-Lieder gibt, wie er sie zuletzt auf mehreren Alben mit Fremdmaterial gesungen hatte, ist nicht bekannt. In "Murder Most Foul" hatte er kürzlich in einem breiten Bogen den Mord am jungen US-Präsidenten John F. Kennedy 1963 sowie das politische, gesellschaftliche und kulturelle Lebensgefühl der 60er Jahre Revue passieren lassen.



Zuletzt hatte Dylan im September 2012 ein Werk mit eigenen Liedern veröffentlicht, das hochgelobte "Tempest". Es folgten mehrere Platten mit alten Songs aus Jazz, Swing, Folk und Blues. Als erster Musiker erhielt der damals 75-Jährige 2016 den Literaturnobelpreis. Am 24. Mai wird Dylan 79 Jahre alt. (APA, 8.5.2020)