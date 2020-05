In den sozialen Netzwerken wird gegen die Sperre des Neunjährigen protestiert. Foto: Screenshot/Gamestandard

Epic Games hat einen neunjährigen Fortnite-Profi gesperrt, weil dieser trotz Erlaubnis des Vaters zu jung für das Spiel ist. Vier Jahre lang darf "Zenon" das beliebte Game nicht mehr nutzen. Die Strafe ist nicht umsonst gewählt, so ist der junge Bursche nach besagter Zwangspause 13 Jahre alt. Fortnite: Battle Royale ist laut PEGI-Einstufung ab 12 Jahren freigegeben. "Zenon" hat aber anderweitig gegen die Regeln verstoßen.

Kompetitiv angetreten

So trat der Neunjährige im sogenannten Arena-Modus an. Dies ist der kompetitive Teil des Spiels, bei dem es aber kein Preisgeld gibt. Trotzdem muss man laut Epic Games mindestens 13 Jahre alt sein, um dort anzutreten. Der neunjährige Brasilianer währte sich wohl in Sicherheit, weil sein Vater ihm die Erlaubnis zum Spielen gab. Er war bei Spielen vor laufender Kamera sogar neben seinem Sohn zu sehen.

Viraler Clip mit Aufruf

Der Fall des jungen Spielers sorgt nun für Wirbel in den sozialen Netzwerken. Zehntausende User fordern, dass Epic Games die Sperre zurücknimmt. Zugleich verbreitet sich auch ein Clip rasant im Netz, in dem der junge Bursche von der Sperre erfährt. "Zenon" bricht aufgrund der Zwangspause in Tränen aus, bis ihn sein Vater tröstet. Bis dato hat Epic Games es sich aber nicht anders überlegt.

Sehr junge Spielerbasis

Fortnite: Battle Royale ist eines der beliebten Games weltweit. Dem kunterbunten Überlebenskampf wird nachgesagt, dass das Spiel eine äußerst junge Spielerbasis aufweist. Ein Großteil der User dürfte wohl jünger als die vorgeschriebenen 12 Jahre sein. Bei der Fortnite-Weltmeisterschaft lag der Altersschnitt immerhin bei 16 Jahren. Dort konnte auch der 17-jährige Österreicher David "Aqua" Wang den Duo-Wettbewerb für sich gewinnen. (red, 8.5.2020)