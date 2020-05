Viel Holz, sehr lebendig – aber auch sehr viel Technik. So hat sich Sidewalk Labs das Projekt in Toronto vorgestellt. Grafik: Sidewalk

Für die einen war es ein äußerst ambitioniertes Projekt, um die Art wie Städte gebaut werden, neu zu denken. Für die anderen eine dystopische Vision davon, wie Unternehmen zunehmend die Kontrolle über jedes letzte Stück unseres Alltags erklimmen. Entsprechend umstritten waren die Pläne von Sidewalk Labs, einen ganzen Stadteil der kanadischen Metropole Toronto neu zu gestalten. Nun ist damit Schluss.

Abgang

In einem Blogposting kündigt Sidewalk-Chef Dan Doctoroff das Aus für das Quayside-Projekt in Toronto an. Nach zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit, müsse man sich nun eingestehen, dass das Unterfangen derzeit nicht umsetzbar sei. Allerdings nicht aufgrund der Proteste, ökonomische Gründe seien schlussendlich ausschlaggebend gewesen. Angesichts von Covid-19 sei die Wirtschaftslage derzeit dermaßen unsicher, dass es keinen Sinn mehr ergebe das Projekt fortzuführen. Um es finanziell tragfähig zu machen, hätte man zentrale Bestandteile streichen müssen – und das wollte man nicht.

Der Plan von Sidewalk Labs hätte vorgesehen, dass die Alphabet-Tochter insgesamt 1,3 Milliarden Dollar in Gebäude und Infrastruktur investiert – samt durchgängig öffentlichem WLAN sowie zahlreichen Sensoren und Kameras. Vor allem letzteres hatte viele Gegner gegen Sidewalk Labs aufgebracht, da sie darin einen zu tiefen Eingriff in die Privatsphäre sahen.

Umdenken

Gleichzeitig betont Doctoroff, dass dies nicht das Ende von Sidewalk Labs sei. Gerade die aktuelle Krise zeige, wie wichtig es wäre, Städte neu zu gestalten. Insofern werde man sich neue Projekte suchen, wo man mit dem eigenen Know-How hilfreich zur Seite stehen kann. So habe man in den vergangenen Jahren mehrere Startups gegründet oder sich daran beteiligt – von Firmen, die Herstellung von Gebäuden aus Holz vereinfacht bis zu welchen, die sich mit urbaner Mobilität oder robotischen Einrichtungsgegenständen auseinandersetzen. (red, 08.05.2020)