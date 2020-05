So sieht der Sohn von Elon Musk auf. Das Bild wurde vom Tech-Milliardär selbst veröffentlicht. Foto: Elon Musk

Elon Musk war wieder einmal bei Joe Rogan zu Gast. Der erste Auftritt des Tech-Milliardärs bei dem US-Podcaster brachte damals einen handfesten Skandal mit sich: So nahm der Südafrikaner vor laufender Kamera einen Zug von einem Joint. Dieses Mal ging es bei der Show ruhiger und ganz ohne Drogenkonsum zu. Allerdings beantwortete Musk eine Frage, die das Internet seit Tagen beschäftigt: Wie spricht man den Namen des Neugeboren von Musk und seiner Partnerin Claire "Grimes" Boucher aus?

Claire "Grimes" Boucher erklärte Namen

Auf dem Papier heißt der Bursche X Æ A-12. Musk hat in der Show nun verraten, wie man den Namen ausspricht: "X Ash A 12". Der Name soll übrigens hauptsächlich Idee seiner Freundin gewesen sein. Sie twitterte kurz nach der Geburt, welche Bedeutung X Æ A-12 hat und wurde kurzerhand von Musk ausgebessert. So soll sie in dem Tweet den Namen des Lieblingsflugzeug vertauscht haben. Sie erklärte den Fehler in weiterer Folge damit, dass sie von der Geburt noch erschöpft sei.

Name könnte möglicherweise nicht durchgehen

Unterdessen herrscht auch Unklarheit darüber, ob der Junge den Namen überhaupt tragen darf. Geboren wurde X Æ A-12 nämlich in Kalifornien. Dort sind Nummern, römische Zahlen, Betonungszeichen, Umlaute und Symbole sowie Emojis im Namen verboten. X Æ A-12 könnte also künftig einen anderen Namen tragen. (8.5.2020)