Koch Lukas Mraz hat im Lockdown ein Kochbuch geschrieben und Kunst verkauft. Am 15. Mai geht es zurück in die vermisste Routine

"Projekte einfach umsetzen, mehr machen, als darüber nachzudenken", das ist die Erkenntnis, die für Lukas Mraz bleibt. Foto: Mraz

"Wer mich kennt, wird sich über diese Aussage wundern: Am meisten geht mir die Routine ab.

Ich backe jeden Tag Brot, das ist aber auch schon alles, was im Lockdown bei mir routinemäßig passiert ist. Ich hatte das Glück, aus dieser Starre zu Beginn recht früh aufzuwachen. Schon in der ersten Woche haben wir als Healthy Boy Band (Koch-Band bestehend aus Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn, Anm. d. Red.) mit unserem ersten Kochbuch begonnen. Es heißt 99 Solutions but 1 Problem. Wir gehen damit gerade in die zweite Auflage. Die erste war nach drei Wochen ausverkauft.

Recht früh haben wir mit der "I am from Austria Gallery" auf Instagram begonnen. Hier kann man täglich ein Kunstwerk eines österreichischen Künstlers um 111 Euro kaufen. First come, first served. Es freut mich, dass wir bis jetzt jedes Kunstwerk verkauft haben. Die Künstler trifft die Krise besonders hart. Wir müssen uns jetzt alle gegenseitig unterstützen.

Freue mich, wenn wir wieder aufmachen

Dann hatten wir ja auch kurzfristig ein Menü to go. Damit haben wir wegen des Marktamts aufgehört, die wollten das nicht. Aber wir sind das auch nicht: Allergene und was weiß ich auf der Verpackung anführen zu müssen. Der Aufwand hat sich schon ohne das ganze Theater nicht gelohnt – und jetzt sperren wir ohnehin bald wieder auf.

Mir kommt vor, ich arbeite gerade mehr als vorher. Und nehme mir aus der Zeit die Erkenntnis mit: "Projekte einfach umsetzen, mehr machen, als dar über nachzudenken." Es ist schon fein, in verschiedenen Projekten zu denken. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr, wenn wir wieder aufmachen. Das wird am Freitag, den 15. Mai sein. Das mit den Tischen und Abständen haben wir gut geregelt.

Nur auf die Milch von unserem Milchlieferanten müssen wir gerade verzichten. Aufgrund der hohen Nachfrage auf den Bauernmärkten ist er ausverkauft. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Ich hoffe, dass sich das ganze Lokale, das Nachhaltige, Kleine weiterhin so durchsetzt. (Nina Wessley, 12.5.2020)