In der Krise darf man sich in puncto Essen nicht verrückt machen lassen, sagt Ernährungswissenschafter Uwe Knop. Foto: istockphoto

Zu den zahlreichen Auswirkungen, die diese Krise auf die Menschen hat, zählt auch ein verändertes Essverhalten. Immerhin: Bei vielen ist der Alltag seit Corona komplett anders organisiert, damit fällt es auch schwer, Essensroutinen beizubehalten. Am Ende könnte das dazu führen, dass häufiger ungesund gegessen wird.

Doch womöglich ist die Krise auch eine Chance. Viele haben nun mehr Zeit – oder sind verpflichtet dazu –, öfter selbst zu kochen.

Laut dem deutschen Ernährungswissenschafter und Publizist Uwe Knop kommt es beim Essen in der Corona-Krise darauf an, "locker-lecker entspannt zu bleiben". Damit ist gemeint, sich vom omnipräsenten Thema der gesunden Ernährung nicht verrückt machen zu lassen, wie er es nennt. Was zählt, sei der persönliche Essalltag, so Knop.

Kompliziert wird es schon deshalb, weil es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, was gesunde Ernährung überhaupt ist. "Und es gibt es so viele gesunde Ernährungen, wie es Menschen gibt. Denn: Jeder Mensch is(s)t anders", sagt Knop. Er empfiehlt, auf den eigenen Körper zu hören, denn nur der wisse, was gut und gesund ist.

Besser Essen

Wie das gelingt, dafür gibt Knop Tipps für selbstbestimmtes und intuitives Essen: