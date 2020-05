"Minecraft" dient als populärer Treffpunkt für Kinder. Foto: Microsoft

In den sozialen Netzwerken wird aktuell ein Posting auf Reddit diskutiert. Im Subreddit "Am I The Asshole" können User Geschichten aus ihrem Leben erzählen und andere darüber abstimmen lassen, ob man in dieser Situation denn nicht selbst der "Böse" war. Bei konkretem Posting erzählt ein Vater, dass er die Minecraft-Welt seines Sohnes gelöscht hatte, nachdem dieser über einen längeren Zeitraum den Wecker um 7 Uhr ignorierte.

Vater schildert Erlebnis mit Sohn

"Nach der letzten Warnung habe ich seine Minecraft-Welt zerstört. Er darf nun für ein Monat auch nicht mehr den PC nutzen. Als ich ihm davon erzählt habe, hat er zum Weinen und Schreien angefangen. Er schilderte mir, dass er ein Jahr lang an der Welt gearbeitet habe und er sehr traurig sei, dass alles nun weg sei. Er will seither nichts mehr Essen und weint den ganzen Tag", schildert der Vater in seinem Bericht.

Rege Diskussionen auf Twitter

Auf Twitter wurde das Posting von Spieleentwickler Rami Ismail aufgegriffen. Darin verurteilt er das Verhalten des Vaters. "Ihr könnt eure Kinder auf millionenfache Art und Weise disziplinieren. Wenn ihr allerdings ihr digitales Zuhause, ihre Kreativität oder die Dinge zerstört, die sie lieben, dann seid ihr einfach nur grausam. Eure Kinder werden euch nie wieder vertrauen", postete Ismail. Seither wird zu dem Tweet diskutiert.

"Der Bursche wurde gewarnt"

Viele User stimmen der Meinung zu und betonen, dass sich das Kind dies wohl bis zum Lebensende merken werde. Andere wiederum schreiben, dass der Vater im Recht sei und man Kindern Konsequenzen aufzeigen müsse. "Der Bursche wurde etliche Male gewarnt", merkt eine Userin etwa an. "Der Vater hätte dem Kind gar nicht erlauben dürfen, dass er sich überhaupt eine virtuelle Welt aufbaut", schildert eine besorgte Mutter ferner.

Kinder treffen sich in Spielen

Tatsache ist, dass die Corona-Krise dazu geführt hat, dass Kinder vermehrt spielen. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen war dies auch eine Möglichkeit, mit den Freunden in Kontakt zu bleiben. Fortnite und Minecraft dienen oftmals als Treffpunkte, bei denen gemeinsam gespielt und geplaudert wird. (red, 8.5.2020)