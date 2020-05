Foto: ZDF/Bruce McBroom

20.15 DOKUMENTATION

Denkmäler der Ewigkeit – Das Kolosseum in Rom(F 2013, Pascal Cuissot, Gary Glassman) Mitten in Rom wurde im ersten Jahrhundert nach Christus das größte Kolosseum aller Zeiten errichtet. Historiker und Archäologen vermitteln in der Dokumentation die Bedeutung des Bauwerks als PR-Maschine des römischen Kaisers. Bis 21.45, Arte

20.15 KOMÖDIE

Immer Ärger mit 40 (This Is 40, USA 2012, Judd Apatow) Der Musiklabelbetreiber Pete (Paul Rudd) und seine Frau Debbie (Leslie Mann), eine Boutiquenbesitzerin, werden demnächst 40 Jahre alt. Es mangelt ihnen nicht an Vorsätzen und Strategien, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. Eine der besten Komödien von Judd Apatow mit Paul Rudd und Leslie Mann in den Hauptrollen. Bis 22.50, Super RTL

20.15 FILMDRAMA

Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm (D/B 2018, Joachim Lang) Regisseur Joachim Lang erzählt die Geschichte eines Films, der nie zustande kam: 1929 wollten Schriftsteller Bertolt Brecht (Lars Eidinger) und Komponist Kurt Weill (Robert Stadlober) ihre Dreigroschenoper auf die Leinwand bringen. Tobias Moretti ist als Mackie Messer zu bewundern, Joachim Król als Bettlerkönig Peachum. Bis 22.15, SWR

21.45 DOKUMENTATION

Unser geheimer 6. Sinn (F 2019, Vincent Amouroux) Es gibt ihn, den sechsten Sinn: Die Propriozeption ist die Eigenwahrnehmung der Körperlage im Raum. So selbstverständlich uns diese Fähigkeit auch sein mag, sind für die Verarbeitung von unterschiedlichen Reizen aus dem Körperinneren hochkomplexe Abläufe erforderlich. Bis 22.40, Arte

22.05 ACTION-KOMÖDIE

Nur 48 Stunden (48 Hrs., USA 1982, Walter Hill) Cop Jack Cates (Nick Nolte) holt Häftling Reggie Hammond (Eddie Murphy) für 48 Stunden aus dem Gefängnis, um einen ziemlich üblen Gauner zur Strecke zu bringen. Von Walter Hill ohne ein Gramm Fett inszenierte Action-Komödie, die Murphy bereits in seiner Debütrolle zum Star katapultierte. Bis 23.35, ZDF neo

Nick Nolte (li.) ist als Cop in "Nur 48 Stunden" auf die Hilfe eines vorübergehend enthafteten Häfnbruders angewiesen, um einen üblen Gangster zur Strecke zu bringen. Eddie Murphy wurde mit seiner Debütrolle zum Star. ZDF neo, 22.05 Uhr. Foto: ZDF/Bruce McBroom

23.20 FILMDRAMA

Momente (Chvilky, CZ/SK 2018, Beata Parkanová) Anežka (Jenovéfa Boková) ist hilfsbereit und pflichtbewusst. Allen versucht sie zu gefallen, den Eltern und Großeltern ebenso wie dem verheirateten Liebhaber. Doch was will sie eigentlich selbst. Aus Momentaufnahmen destilliert die tschechische Filmemacherin Beata Parkanová ein eindringliches Porträt einer jungen Frau. Bis 0.50, 3sat

0.35 KURZFILME

Kurzschluss In Bjørn Melhus’ Das Badezimmer – einem von fünf hier gezeigten Kurzfilmen – führt uns ein Gärtner in Anspielung an Hitchcocks Psycho mit Kettensäge durch das Anwesen der deutschen Herbert-Gerisch-Stiftung. Bis 1.25, Arte



(Karl Gedlicka, 9.5.2020)