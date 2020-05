11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Pamela Rendi-Wagner Die SPÖ-Vorsitzende stellt sich nach dem Ergebnis der Mitgliederbefragung den Fragen von Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 HIGHSMITH-VERFILMUNG

Nur die Sonne war Zeuge (Plein Soleil, F/I 1960, René Clément) Tom Ripley wird von einem Millionär beauftragt, dessen Sohn von Italien nach San Francisco zurückzubringen. Stattdessen findet Ripley Gefallen am Lebensstil des Millionärssohns und fasst einen Mordplan. Atmosphärisch dichte Verfilmung von Patricia Highsmiths Roman durch René Clement. Alain Delon wurde durch sie zum Star. Bis 22.10, Arte

Fesselt die Aufmerksamkeit von Tom Ripley (Alain Delon): Marie Laforêt als Margit Duval in "Nur die Sonne war Zeuge", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte/Universal Studios Limited

21.15 DOKUMENTARFILM

Eine eiserne Kassette (A/D 2018, Nils Olger) Nach dem Tod seines Großvaters, eines ehemaligen Mitglieds der Panzerdivision "Reichsführer SS", fielen dessen bei Einsätzen gemachte Fotos in die Hände seines Enkels Nils Olger. Der Filmemacher nahm den Fund als Ausgangspunkt für eine nachdenkliche Recherche und ist auch im Studio bei Robert Buschwenter zu Gast. Bis 23.20, Okto

21.55 KOMÖDIE

Die Werkstürmer(A 2013, Andreas Schmied) Michael Ostrowski als steirischer Stahlarbeiter, der mit seinem Leben mit Stammtisch und Fußballverein rundum zufrieden ist – zumindest bis die Übernahme des Werks durch einen Investmentkonzern droht und er angesichts seiner nach wie vor begehrten Ex, einer Gewerkschaftsanwältin, Farbe bekennen muss. Bis 23.25, ORF 1

22.10 DOKUMENTATION

Milos Forman, ein freies Leben (F/CZE 2019, Helena Trestikova, Jakub Hejna) Mit Filmen wie Die Liebe einer Blondine oder DerFeuerwehrball gehörte er zu den Pionieren der tschechischen Nouvelle Vague, mit Einer flog über das Kuckucksnest oder Amadeus reüssierte er später in Hollywood. Die Dokumentation orientiert sich an der gemeinsam mit Jan Novak verfassten Autobiografie des Regisseurs, der ein Schulkamerad von Václav Havel war. Bis 23.05, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wer schafft die Arbeit? Corona und die große Depression Peter Haubner (ÖVP), Sigrid Maurer (Grüne), Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ), Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Gerald Loacker (Neos). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Müssen Frauen Mütter sein? "Mutterschaft ist überbewertet. Es ist Zeit, auch über deren negative Aspekte zu sprechen": Laura García Andreu und Inés Peris Mestre prüfen den Mythos "Mutterglück". Bis 0.00, ORF 2

23.05 DROGEN-THRILLER

Sicario 2 (Sicario: Day of the Soldado, USA 2018, Stefano Sollima) CIA-Agent Matt (Josh Brolin) und Söldner Alejandro (Benicio Del Toro) kehren in der Drogen-Thriller-Fortsetzung an die mexikanische Grenze zurück. Bis 1.25, ProSieben



(Karl Gedlicka, 9.5.2020)