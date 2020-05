Arnold Schwarzenegger ist mit 72 Jahren immer noch in körperlicher Topform. Foto: Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ist mittlerweile 72 Jahre alt. Der gebürtige Steirer ist trotz seines hohen Alters in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Auf Facebook oder Instagram gibt der ehemalige Bodybuilder, Schauspieler und US-Politiker regelmäßig Fitness-Tipps. Nun hat Schwarzenegger seine Millionen Fans genarrt. So zeigte er sich bei einem Spagat, der allerdings keiner war.

Riesige Villa in Los Angeles

Der Clip sorgte für Erheiterung im Netz und hunderttausende Likes. Das Coronavirus dürfte Schwarzenegger ebenso dazu zwingen, dass er sich in seinen eigenen vier Wänden isolieren muss. In der riesigen Villa in Los Angeles dürfte dem Millionär aber nicht allzu schnell fad werden. Dort hat sich der gebürtige Österreicher nämlich unter anderem ein Fitnessstudio eingerichtet. (red, 8.5.2020)