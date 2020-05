Lens, eine Kameraerkennungs-Software von Google, hat eine Reihe neuer Funktionen erhalten. Über die Smartphone-Kamera kann künftig nicht nur Text erkannt und bearbeitet werden, sondern auch direkt kopiert und an einen PC gesendet werden.

Google hat neue Funktionen für Lens vorgestellt Google AR & VR

Copy und Paste vom Handy zum Computer



Am PC wird die aktuellste Version von Google Chome benötigt, am Smartphone die Google Lens App (verfügbar für Android) und auf iOS Geräten die Google App. Sowohl am PC als auch am Smartphone müssen Nutzer angemeldet sein, um das Feature nutzen zu können. Erkennt Google Lens eine handschriftliche oder gedruckte Passage, können Nutzer diese kopieren, um sie in Chrome einzufügen.

Um Text mit Google Lens zu kopieren, muss er zunächst mit der Kamera des Smartphones erfasst werden. Wird er erkannt, lässt er sich markieren und auf den Computer kopieren. In Googles Browser kann die Textpassage dann beispielsweise in Google Docs eingefügt und bearbeitet werden.



Schreibt man ordentlich genug, kann Lens auch Handschrift erkennen. Laut eines Tests von The Verge bedarf das Feature etwas Glück, dennoch erweist es sich als praktisch, um etwa handschriftliche To-Do-Listen zu digitalisieren.

Hilfe beim Sprachenlernen



Eine weitere Funktion soll Nutzern beim Lernen einer Fremdsprache behilflich sein. So können unbekannte Worte oder Phrasen eingescannt und vorgelesen werden, um die Aussprache anzuhören. Dieses Feature ist zurzeit nur für Android verfügbar. Auf ähnliche Weise können auch Bedeutungen und Definitionen für unbekannte Begriffe aufgezeigt werden. Die neuen Funktionen von Google Lens sollen in den kommenden Tagen schrittweise ausgerollt werden. (red, 09.05.2020)