Es ist einer der unerfreulichsten Nebeneffekte der Coronakrise: Verschwörungstheorien feiern derzeit Hochkonjunktur. Die einen geben der neuen Mobilfunkgeneration 5G die Schuld, und zünden kurzerhand Mobilfunkmasten an. Andere wiederum meinen in Microsoft-Gründer Bill Gates das Mastermind im Hintergrund ausgemacht zu haben, der sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Untertan gemacht habe, um so über Zwangsimpfungen der Menschheit Mikrochips zu implantieren.

Ein wachsendes Problem

Das klingt nicht nur abstrus, es wurde auch von Faktencheckern unzählige Male widerlegt. Trotzdem kursieren nicht nur in den sozialen Medien mittlerweile unzählige Videos, die solche Verschwörungstheorien verbreiten, das Ganze manifestiert sich auch im öffentlichen Raum. So nimmt derzeit sowohl in Europa als auch den USA die Zahl der Proteste von angeblichen Demokratiebewahrern stark zu, hinter denen in Wirklichkeit eine brisante Mischung aus Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und Rechtsextremen steht. So gab es etwa am Wochenende mehrere Demonstrationen solcher Allianzen bei denen auch offene Neonazis beteiligt waren, die sich von solch einfachen Erklärmodellen mit personifizierter Schuldzuschreibung natürlich besonders angesprochen fühlen.

Hader deckt auf

Angesichts dessen meldet sich nun auch der österreichische Kabarettist Josef Hader zu Wort. In einem aktuellen Video auf – natürlich – Facebook zieht er Verschwörungstheoretiker gehörig durch den Kakao. Stilgerecht mit Kappe im Military-Stil und T-Shirt mit Südstaatenflagge deckt er noch einige Verschwörungen auf, über die wohl viele noch nicht nachgedacht habe.

Spoiler

Ist ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass Flugzeuge immer genau so hoch fliegen, dass man nicht sicher erkennen kann, ob die Erde nun rund ist oder nicht? Das kann doch kein Zufall sein? Eine besonders unangenehme Nachricht hat Hader für Fußball-Fans. Wie er über eine Internetrecherche herausgefunden hat, sind die Spiele von Rapid gegen Austria nämlich gar nicht echt. Stellt sich doch heraus, dass das alles in Wirklichkeit nur eine große Show ist, und die "Fußballer" dafür bezahlt werden. Und für Rechtsextreme, die gerne vom "Großen Austausch" fabulieren, besonders unerfreulich: Wie sich herausstellt, wird die Bevölkerung alle rund hundert Jahre ausgetauscht – und zwar komplett.

Ob Haders Satire reicht, um Verschwörungstheoretikern die Absurdität ihrer Argumentation aufzuzeigen, ist natürlich fraglich. Zumindest ist es aber ein in Krisenzeiten durchaus willkommenes Stück Psychohygiene für alle anderen. (apo, 10.05.2020)