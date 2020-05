Bei seiner Festnahme hatte der Tatverdächtige "Explosivstoffe" im Gepäck. Foto: imago images / Ralph Peters

Rosenheim – Der nach den Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber im bayerischen Waldkraiburg festgenommene 25-Jährige hat mit der IS-Terrormiliz sympathisiert. Der Mann habe als Tatmotiv seinen Hass auf Türken und eine antitürkische Gesinnung angegeben, er sei Anhänger der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS), sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Georg Freutsmiedl am Sonntag. Er habe die Tat gestanden.

Seit April verübten einer oder mehrere Unbekannte in der knapp 25.000 Einwohner zählenden Stadt Waldkraiburg (bayerischer Landkreis Mühldorf am Inn) vier Anschläge auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber. Bei einem Brandanschlag auf ein Gemüsegeschäft wurden sechs Menschen verletzt. Der Tatverdächtige wurde am Samstag in einem Bahnhof in Bayern in Gewahrsam genommen worden. Der Festgenommene sei nicht im Besitz einer Fahrkarte gewesen und habe "Explosivstoffe" im Gepäck gehabt. (APA, red, 10.5.2020)