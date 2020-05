Timo Werner und Marcel Sabitzer, nicht die echten.

Leipzig – Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche steht einer Verweigerung von Profis für den Trainings- und Wettkampfbetrieb in der deutschen Fußball-Bundesliga offen gegenüber. "Wenn ein Spieler da Bedenken oder vielleicht sogar Angst hat, dann muss man das respektieren", sagte Krösche am Sonntag in der Sendung "Sky90".

Aufgrund der besonderen Umstände in der Corona-Krise hat Krösche Verständnis für etwaige Ängste der Spieler. "Wenn natürlich jemand sagt, er möchte das nicht oder hat Bedenken, dann kann er sehr, sehr gerne zu uns kommen. Wir sind da auch bereit, offen zu sein und ihm die Gelegenheit zu geben, nicht zu trainieren bzw. sich noch Zeit zu lassen", erklärte der 39-Jährige. Bei dem "sehr, sehr sensiblen Thema" sei der Ansatz falsch, mit dem Arbeitsrecht zu kommen.

"Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern"

Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 16. Mai gegen den SC Freiburg habe man nicht jeden einzelnen Leipzig-Spieler, darunter die Österreicher Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Hannes Wolf abgefragt, doch "als es ins Kleingruppentraining ging, haben wir mit dem Mannschaftsrat gesprochen. Dieser war auch dankbar für das Thema. Da haben wir grundsätzlich gesagt, dass es ja unser Beruf ist, den wir ausüben, und es auch wichtig ist, dass wir die Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern haben", so Krösche.

Union-Berlin-Profi Neven Subotic hatte zuletzt die aus seiner Sicht schwache Position der Fußball-Profis als Arbeitnehmer bemängelt. In der italienischen oder englischen Liga sei der Spielerverband eine seriöse Instanz. Da schaue man enttäuscht auf Deutschland, sagte der 31-Jährige in einem Interview dem Deutschlandfunk (Samstag). "Wir haben keinen Sitz am Tisch, wir wurden nicht konsultiert", sagte Subotic. (APA; 10.5.2020)