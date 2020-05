Im Zuge ihrer Nachforschungen stoßen der stets besorgt wirkende Borowski und seine Kollegin in Abgründe menschlicher Verwerfungen. Als Fanal entpuppt sich der – in dem Fernsehregiedebüt Hüseyin Tabaks zu Beginn gezeigte – Suizid einer jungen Frau, Jule; sie hat eine weiße Möwe zur Freundin, was diesem 'Tatort' seinen Namen gib", schreibt Irene Brickner im TV-Tagebuch des STANDARD. "Aber auch die anderen in diesen Fall verwickelten Personen dümpeln in Verzweiflung und Resignation. Das kann man als positive Kompromisslosigkeit des Regisseurs und der Drehbuchautoren Eva und Volker A. Zahn interpretieren. Aber man kann auch schlicht feststellen: Dieser Krimi zieht einen ziemlich runter."