19.40 REPORTAGE

Re: Quarantäne auf Lesbos – Das Virus und die Flüchtlinge

Die Helfer im überfüllten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos stehen unter enormem Druck. Trotz Ausgangsverbots versuchen Aktivisten, zehntausenden verzweifelten Flüchtlingen in der Corona-Krise zu helfen. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Die Tricks mit Milch und Käse Moderator

Jo Hiller spricht mit Experten über die ernüchternde Wirklichkeit hinter der hübschen Werbewelt der Milchprodukte. Ab 21.05 Uhr folgt die Doku Das System Milch. Grimme-Preisträger Andreas Pichler zeigt, wie aus dem Geschäft mit der Milch eine milliardenschwere Industrie wurde. Bis 22.30, ORF 3

20.15 DRAMA

The Immigrant (F 2013, James Gray) New York, 1921: In der Hoffnung auf einen Neuanfang im "gelobten Land" Amerika erreichen die polnischen Schwestern Ewa (Marion Cotillard) und Magda (Angela Sarafyan) Ellis Island. Doch bei ihrer Ankunft kommt Magda wegen des Verdachts auf Tuberkulose in Quarantäne. Berührendes Melodram um Abhängigkeiten und einen schwierigen Neubeginn. Bis 22.05, Arte

Foto: AP Photo/The Weinstein Company, Anne Joyce

20.15 NATUR

Erlebnis Erde: Naturwunder Okawango (1/3) Die dreiteilige Serie der Tierfilmer Dereck und Beverly Joubert porträtiert den Okawango im Süden Afrikas. In dieser ersten Folge treffen wir die Löwin Fakeetsa im oberen Teil des Deltas, dem sogenannte Panhandle. Bis 21.00, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Rekordarbeitslosigkeit: die Menschen hinter den Zahlen. Außerdem: 75 Jahre Kriegsende – die "Eindeutschung" der Kärntner Slowenen und Geburtstag in der Krise – Reinhold Bilgeri ist 70. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Publikums-Challenge #DuBistKunst: Klassiker der Kunstgeschichte als Reenactments. / Die geschlossene Gesellschaft: Neustart der Moderne? / Die Lust am Untergang: Des Menschen chronische Sehnsucht nach der Apokalypse. / Kulturdokumentation Valie Export – Ikone und Rebellin. Bis 0.00, ORF 2