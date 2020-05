Schönen guten Morgen am Montag, hier sind deine News zum Start in die Woche:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[Inland] Experten fordern trotz Corona-Krise Einsparung von Spitalsbetten.

[International] Johnson hält am Lockdown fest.

[Wirtschaft] Regierung will möglichst alle Gasthäuser mit 400 Millionen retten.

[Gesundheit] Nicht nur Corona: Wie Impfungen auf der Welt immer mehr Leben retten.

[Web] Die große Verschwörung: Josef Hader zieht Verschwörungstheoretiker durch den Kakao.

[Jobs] Ihr wollt ein Bewerbungsvideo drehen? Dann hier entlang zu den wichtigsten Tipps ;)

[Umzug] Hier findet ihr Informationen zur Kostenplanung für den Umzug, was ihr beachten müsst und wo ihr einsparen könnt.

[Wetter] An der Alpensüdseite bis nach Oberkärnten stauen sich dichte Wolken und zeitweise regnet es dort. Auch sonst ziehen von Südwesten her hohe und mittelhohe Wolkenfelder über den Himmel, die Sonne zeigt sich aber zwischendurch. Erst ab dem späten Nachmittag und am Abend treffen im Westen und Norden Regenschauer oder Gewitter der heranziehenden markanten Kaltfront ein. Sogar bis 28 Grad.

[Zum Tag] Am 11. Mai 1996 kam es auf dem Mount Everest zu einem Wetterumschwung mit Schneesturm, acht Menschen starben. Das war das bislangs schwerste Unglück am Mount Everest. Der Expeditionsteilnehmer Jon Krakauer hielt seine Erlebnisse später in dem Bestseller Into Thin Air fest.