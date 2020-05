Eröffnung des Kosmos Theaters im Jahr 2000. Foto: Kosmos Archiv

Theater

Das Kosmostheater feiert diese Woche seinen 20. Geburtstag. Und weil ein Publikumsfest nicht möglich ist, wird es auf der Webseite täglich eine digitale Feierstunde geben. Eine Aufzeichnung von Elfriede Jelineks "Das Werk" macht heute, Montag, 20 Uhr, den Anfang. Als besondere Draufgabe begeben sich im Anschluss Regisseurin Claudia Bossard und das Produktionsteam in einen Live-Chat, moderiert von Kosmos-Chefin Veronika Steinböck. Am Donnerstag folgt der Jubiläumsfilm "10 Jahre Komostheater" (sic!), und am Freitag geht's dann bei einem Audiowalk ("widerständige Theaterfrauen", 11-17 Uhr) so richtig analog ab. Bevor um 18 Uhr Lesungen anstehen bzw. um 20 Uhr die Online-Party mit Claudia Kottal, Katharina Knap, Claudia Kainberger, Yasmo, Jelena Popržan u.v.m. seigt. (afze)

Theater

Der Corona-Lockdown zeitigt neben dem Stream eine neue Spielart digitalen Theaters: Am Dienstag "zeigt" das Burgtheater auf Twitter "Der unheimliche Eindringling". Es soll ein "klaustrophobisches Kammerspiel aus dem viktorianischen England" werden und davon handeln, dass sich ein "rätselhaftes Zwitterwesen aus Mensch und Maschine im Haushalt einer begüterten Familie" breit macht. Als Publikum kann man mehr tun, denn nur über die Webseite zuschauen. Unter dem Hashtag #vorstellungsänderung soll man auf Twitter Rollen besetzen, Figuren und Handlungsstränge erfinden oder das Bühnenbild ersinnen können. Der (Nicht-) Theaterabend dauert von 18 bis 21 Uhr. (red)

Kabarett

Kabarettist Josef Hader ist auch Schauspieler und Filmproduzent. In allen drei Funktionen versorgt er derzeit über den Hader-Player seine Liveauftritte entbehren müssenden Fans mit üppig Material. Etwa einer 55-minütigen Fernsehvariante seines Programms "Im Keller" und anderen Kabarettklassikern. Nur zwei einfache Klicks entfernt ist ebenso der wöchentlich wechselnde Filmstream, aktuell von "Wilde Maus". (red, 11.5.2020)